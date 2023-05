Evan Rachel Wood zniesławiła Marilyna Mansona? Sąd odrzucił sprawę

Sąd: Manson nie dowiódł winy Wood

Niesławny krótki metraż Mansona

Manson vs Wood - co dalej?

Piosenkarz oskarżał aktorkę o spisek, którego celem było naruszenie jego dobrego imienia za pośrednictwem pomówień o seksualne nadużycia. Sąd odrzucił wniosek wysunięty przez prawników Mansona Manson oskarżył parę w 2021 roku po premierze dokumentu " Jak feniks ", w którym Wood opowiadała o swoich doświadczeniach ofiary przemocy domowej. Aktorka jest byłą partnerką Mansona i ona również oskarżyła go o przemoc.Jej zdaniem Warner nie miałby szansy wygrać swojej sprawy, bo nie udowodnił, że Wood zgadzała się ze zniesławiającymi komentarzami Gore ani że była świadoma, iż Gore planowała go zniesławić. Manson musiałby dostarczyć dowodów na to, że pozwane wiedziały, że szerzą nieprawdę albo że działały z brakiem poszanowania dla prawdy.Wokalista zarzucał Wood i Gore, że szerzyły nieprawdziwe informacje, jakoby aktorka z filmu była nieletnia w trakcie zdjęć i nie żyła, oraz że piosenkarz zostałby skazany, gdyby film kiedykolwiek trafił do dystrybucji. Wood broniła się, że fakt, iż nie poprawiła swojej pomyłki, nie świadczy o intencji zniesławienia Mansona , zwłaszcza wobec braku dowodów na to, że wiedziała o tym, iż mija się z prawdą.Gore zeznała - powołując się na rozmowę z krewnymi aktorki - że w filmie wystąpiła fanka Mansona Jeanette Pollard. Była ona znana m.in. z tego, że muzyk przed koncertami wycinał swoje imię na jej klatce piersiowej. Według wpisu na blogu jej siostry, w 2006 roku popełniła samobójstwo. W trakcie postępowania inna aktorka zeznała jednak, że to ona zagrała w filmie, mając wówczas 22 lat. Według sądu Manson nie dowiódł jednak, że Pollard nie nie wystąpiła również w produkcji.Howard King, prawnik Mansona , zapowiada apelację., skomentował.Michael Kumpf, prawnik Wood , powiedział, żeNad Wood i Gore wciąż wiszą jednak zarzuty o podawanie się za agentkę federalną i sfałszowanie dokumentów.