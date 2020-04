Będzie film o jedynej kobiecie, która wygrała Rajd Dakar

Getty Images © STEPHANE



Jutta Kleinschmidt, niemiecka zawodniczka rajdowa, która jako pierwsza kobieta na świecie wygrała Rajd Dakar, będzie bohaterką filmu biograficznego. Jednym z jego producentów został David Leitch , reżyserKleinschmidt urodziła się w Kolonii w 1962 roku. Studiowała fizykę i przez kilka lat pracowała w BMW. Już w młodości zainteresowała się sportami motoryzacyjnym, a w szczególności Rajdem Dakar. Po raz pierwszy wzięła w nim udział na motocyklu BMW w 1988 roku. Później przerzuciła się na samochody. W 1997 roku została pierwszą kobietą, która wygrała etap Rajdu Dakar (zajęła w ogólnej klasyfikacji piąte miejsce). W 1999 roku znalazła się na najniższym stopniu podium. Zaś w 2001 roku, jako pierwsza i do dziś jedyna kobieta, wygrała tę imprezę. Rok później była druga.Scenariusz przygotuje Greta Heinemann posiłkując się autobiograficzną książką Kleinschmidt "My Victory at Dakar".