Będzie filmowa kontynuacja "P.S. Kocham cię"

Filmdoczeka się kontynuacji. Będzie to ekranizacja wydanej w ubiegłym roku powieści Cecelii Ahern w Polsce znanej pod tytułemAkcjarozpoczyna się siedem lat po śmierci Gerry'ego. Jego żona Holly Kennedy poukładała swoje życie na nowo. Ma stabilną pracę i zamierza zamieszkać ze swoim nowym partnerem, Gabrielem. Ciara, siostra Holly, namawia ją do udziału w podcaście, w którym miałaby opowiedzieć o swoich doświadczeniach po śmierci Gerry'ego i o listach, które jej zostawił. Ta jednak obawia się powrotu do traumatycznych wydarzeń, które zostawiła już za sobą... [nota wydawcy]Prawa do ekranizacji nowej książki Ahern kupiło Alcon Entertainment, czyli studio odpowiedzialne za film Gerardem Butlerem w rolach Holly i Gerry'ego.