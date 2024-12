Reżyser "Bez litości" szykuje serial o włoskiej mafii ze scenarzystą "Rodziny Soprano" i "Tulsa King"

Prawa ręka Gottiego dostaje własny serial

Projekt nosi tytuł. Jego bohaterem będzie, członek mafijnej rodziny Gambino. Antoine Fuqua będzie reżyserem i producentem wykonawczym serialu. Za fabułę odpowiada specjalista od mafijnych historii. Ma on na swoim koncie " Wilka z Wall Street " oraz seriale " Rodzina Soprano ", " Zakazane imperium " i " Tulsa King ".Urodzony w 1945 roku Salvatore Gravano był członkiem włoskiej mafii. Należał do rodziny Gambino. Połączył siły z Johnem Gottim i był jednym z tych, który doprowadził do śmierci bossa rodziny Gambino Paula Castellano.W czasach rządów Gottiego był jego prawą ręką. Potem jednak zdradził mafię i stał się świadkiem oskarżenia w procesie przeciwko przywódcom włoskiem mafii. Był jednym z najwyższej rangi mafiosów, który kiedykolwiek poszedł na współpracę z organami ścigania.Jego życiu był poświęcony film telewizyjnyz 1998 roku.