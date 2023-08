Gwiazda "Rodziny Soprano": Przemoc wobec kobiet jest najtrudniejsza

Michael Imperioli o graniu przemocy wobec kobiet

"Rodzina Soprano"

"Rodzina Soprano" – najlepszy serial w historii telewizji?

SERIAL KILLERS: "Rodzina Soprano"

"Rodzina Soprano": 7 najlepszych scen

Imperioli zdradził w jednym z wywiadów, że sceny w "Rodzinie Soprano", w których grał znęcanie się nad Adrianą La Cervą (w tej roli Drea de Matteo ) były dla niego największych wyzwaniem – w przeciwieństwie do strzelania w serialu do gangsterów.– powiedział.I wyjaśnił to z perspektywy aktora:O tym, czy warto wracać po latach do " Rodziny Soprano " i czym serial ujmował w latach emisji, rozmawiają Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki w programie SERIAL KILLERS.