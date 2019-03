Będzie kontynuacja "Transformers: Ostatniego Rycerza"?

3 2 1



Po złym przyjęciu przez fanów i słabych (jak na serię) wynikach box office'owych wydawało się, żebędzie ostatnią odsłoną tej wersji cyklu o Autobotach. Teraz jednak docierają do nas informacje, które zdają się temu przeczyć. Lorenzo di Bonaventura udzielił ostatnio wywiadu japońskiemu portalowi Cinema. Miał w nim poinformować, że właśnie trwają prace nad scenariuszami aż dwóch widowisk. Pierwszym będzie spodziewana kontynuacja. Drugim jednak ma być kolejna część głównego cyklu, kończącego się póki co na. Niestety producent nie rozwinął tego temu,Przypomnijmy, że zanim widowisko Michaela Baya trafiło do kin, Paramount zapowiadało, że obraz będzie stanowił punkt wyjścia dla całej masy spin-offów, prequeli, sequeli i crossoverów. Stworzono nawet specjalny zespół scenarzystów. Jego zadaniem było stworzenie listy najciekawszych pomysłów i swego rodzaju mapy drogowej, na której bazowaliby twórcy poszczególnych filmów.Głową zespołu był Akiva Goldsman , który jednak już w sierpniu 2017 roku, parę miesięcy po premierze, w jednym z wywiadów wyjawił, że nie jest już z uniwersum Transformers związany.