Będzie nowa część "Zemsty frajerów"?

Tytułowi frajerzy z seriibyli ostatnio widziani w telewizyjnym filmie. Na fali filmowych powrotów do przeszłości wracają również oni.Po przejęciu wytwórni Fox prawa do serii ma teraz studio Disney. Podobno o realizację kontynuacji zabiegały gwiazdy oryginału we własnej - m.in. Robert Carradine , który pracuje ostatnio ze studiem przy kontynuacji. Aktor ma ponownie wcielić się w Lewisa Skolnicka, a obok niego powrócą prawdopodobnie Timothy Busfield Andrew Cassese . Czy będzie wśród nich Anthony Edwards ? Czas pokaże.W 2007 miał mieć premierę remake oryginału, ale produkcję przerwano w listopadzie 2006 po dwóch tygodniach zdjęć.