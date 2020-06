BIULETYN: "D.A.R.Y.L." z 1985 doczeka się serialowego sequela

Familijny film " D.A.R.Y.L. " z 1985 roku doczeka się serialowej kontynuacji. Oryginał był historią chłopca, który w rzeczywistości był robotem. Serial komediowy opowie o dalszych losach bohatera. Teraz wygląda na mężczyznę. Niestety jego technologia i oprogramowanie są bardzo przestarzałe. Głównego bohatera zagra Tony Hale . Serial jest wspólnym projektem stacji TNT i TBS. [za:The Wrap] Sarah Bolger zagra w inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami dramacie "Black Donnelly's". Akcja rozgrywać się będzie w latach 80. XIX wieku i opowie o rodzinie irlandzkich emigrantów, ich konflikcie z innymi lokalnymi mieszkańcami i brutalnej rzezi, jaką wszystko się skończyło. Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza Adam MacDonald. [za: The Hollywood Reporter] Ciro Guerra , reżyser nagradzanego w Sundance i Cannes filmu " W objęciach węża ", został oskarżony przez osiem kobiet o napastowanie seksualne oraz jeden gwałt. Na razie oskarżenia te mają wyłącznie charakter medialny. Reżyser kategorycznie im zaprzecza i zapowiedział sądową walkę o oczyszczenie swojego imienia. [za: Deadline] Stuart Cornfeld , producent takich filmów jak " Jaja w tropikach " i " Ostrza chwały ", nie żyje. Zmarł po walce z chorobą nowotworową. Miał 67 lat. [za: The Hollywood Reporter] Jacqueline Byers zagra jedną z głównych ról w thrillerze studia Lionsgate "The Devil's Light". Wcieli się w Siostrę Ann, która gorąco wierzy, że jej przeznaczeniem jest dokonywanie egzorcyzmów. Tajniki rytuału poznaje w specjalnej szkole. Wkrótce będzie musiała praktycznie wykorzystać swoje umiejętności, ponieważ demoniczna siła rozgościła się w szkole. Siła ta w tajemniczy sposób jest związana z przeszłością Ann. Za kamerą stanie Daniel Stamm . Scenariusz napisał Robert Zappia . [za: Deadline] Ellen Kuras została wybrana na stanowisko reżysera filmu "Lee", którego gwiazdą jest Kate Winslet . Film jest biografią Lee Miller, która w trakcie II wojny światowej wyzwolenie Paryża, bombardowanie Londynu, wejście do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Dachau. Kobieta pracowała dla "Vogue'a", była również modelką, muzą takich artystów jak Pablo Picasso czy Man Ray. [za: The Hollywood Reporter]