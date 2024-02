TOP: Wybieramy najlepsze seriale o handlu narkotykami. "Breaking Bad' i co jeszcze?

TOP - Najlepsze seriale o handlu narkotykami

Los Angeles, rok 1983. Historia opowiedziana jest z perspektywy kilku zmagających się z rzeczywistością bohaterów. Franklin Saint ( Damson Idris ) jest młodym Afroamerykaninem, który marzy o władzy i coraz pewniej czuje się w narkotykowym biznesie. Gustavo "El Oso" Zapata ( Sergio Peris-Mencheta ) to meksykański zapaśnik uwikłany w walkę o władzę w swojej działającej na granicy prawa rodzinie. Pracownik CIA, Teddy McDonald ( Carter Hudson ), ucieka przed mroczną przeszłością, a opanowana Lucia Villanueva ( Emily Rios ) musi radzić sobie w życiu, będąc córką szefa meksykańskiej mafii. Kapitalnie zrealizowany serial pokazujący Miasto Aniołów lat osiemdziesiątych oraz siejącą spustoszenie moralne i kulturalne kokainową epidemię, która w szybkim czasie zamieniła afroamerykańskie przedmieścia w obszary pełne przemocy. Każdy z bohaterów przeżywa swój osobisty dramat.Po nagłej śmierci męża i późniejszych kłopotach finansowych zwykła gospodyni domowa Nancy Botwin ( Mary-Louise Parker ) podejmuje się nowego zajęcia: sąsiedzkiego sprzedawcy. Jak się okazuje, wszyscy potajemnie chcą nabyć to, co sprzedaje - nawet miejski radny Doug Wilson ( Kevin Nealon ). Nancy utrzymuje rodzinę i chroni swój sekret firmy nawet przed swoją przyjaciółką Celią Hodes ( Elizabeth Perkins ).Głównym bohaterem " Breaking Bad " jest Walter White ( Bryan Cranston ), nauczyciel chemii mieszkający w Nowym Meksyku wraz z żoną ( Anna Gunn ) oraz nastoletnim synem ( RJ Mitte ) cierpiącym na porażenie mózgowe. Kiedy u Waltera zostaje zdiagnozowany rak w trzecim stadium, lekarze rokują, że pozostały mu dwa lata życia. Dzięki tym prognozom Walter wyzbywa się wszelkich lęków i pragnąc zabezpieczyć swoją rodzinę finansowo decyduje się wkroczyć do niebezpiecznego świata narkotyków i zbrodni. Serial ukazuje jak śmiertelna diagnoza jaką postawiono White'owi, zwyczajnemu mężczyźnie z typowymi, codziennymi problemami zmienia go z łagodnego domatora w trzon narkotykowej branżyTen naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.Jimmy McNulty ( Dominic West ) i jego zawodowa partnerka Shakima Greggs ( Sonja Sohn ) zrobią wszystko, aby przestępcy odpowiedzieli za swoje zbrodnie. Gdy jeden z miejscowych dilerów narkotykowych zostaje oczyszczony z zarzutów o popełnione morderstwo, Jimmy postanawia działać. Wraz Shakimą, która jest jego jedynym sojusznikiem, wytacza prywatną wojnę narkotykowym baronom. Dwójka nieustraszonych partnerów stojących zawsze po stronie prawa, zrobi wszystko, aby przywódcy podziemnego gangu, jak najszybciej znaleźli się za kratkami.