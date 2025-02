Agata Kulesza: wybieramy najlepsze role wybitnej aktorki

Reżyserka i scenarzystka Kinga Dębska w swoim filmie " Moje córki krowy " pokazała historię pokoleń jednej rodziny. Dwie skłócone ze sobą siostry – rozpoznawalna aktorka Marta ( Kulesza ) i nauczycielka Kasia ( Gabriela Muskała ) – muszą dojść do porozumienia, gdy ich rodzice zaczynają poważnie chorować. Komediodramat podkreśla wagę wspólnie spędzonych chwil w obliczu problemów i niechybnej tragedii. To nie tylko zabawna, mądra i uczuciowa opowieść o dorastaniu do swoich wad i akceptowaniu niedoskonałości innych. Dzięki udanym rolom całej obsady (m.in. Marian Dziędziel Maria Dębska ) film pokazuje rzeczywistych bohaterów, których, pomimo wyolbrzymienia pewnych cech, da się porównać z osobistymi doświadczeniami. W tej niespełna 1,5-godzinnej opowieści znalazło się miejsce dla kawałka życia, niekiedy bolesnego, ale również zabawnego.