BIULETYN: "Walka z Goliatem" z czwartym, ostatnim sezonem

Amazon zamawia czwarty sezon serialu. Będzie on zarazem ostatnim. [za: The Hollywood Reporter] Chris Miller wyprodukują dla Universal Pictures film według pomysłu Andy'ego Weira . Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Ma to być podobno przygodowa historia sf. [za: Deadline] Dominic Cooke został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to ekranizacja musicalu scenicznego Stephena Sondheima z 1971 roku. Cooke ma już na swoim koncie reżyserię tego musicalu na deskach londyńskiego National Theatre. [za: The Hollywood Reporter] Austin Stowell zagra u boku Jeffa Bridgesa w serialu platformy Hulu. Jest to historia Dana Chase'a - emerytowanego agenta CIA, na którego życie zaczynają dybać niespodziewanie nasłani mordercy. [za: Deadline] Taika Waititi znalazł odtwórcę roli Jaiyah Saelui, pierwszej niebinarnej osoby, która (należąc do drużyny Samoa) brała udział w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata. Angaż otrzymał Kaimana, osoba należąca do samoańskiej społeczności fa'afafine ("trzeciej płci"). [za: Variety]