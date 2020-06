BIULETYN: AppleTV+ ustalił datę premiery filmu "Misja Greyhound"

AppleTV+ ogłosiło, kiedy pokaże film wojenny " Misja Greyhound ". Premiera została wyznaczona na 10 lipca. Pierwotnie film miał trafić do kin w maju. Przez epidemię koronawirusa Sony zmieniło zdanie. [za; Deadline] Robert Olsen wyreżyserują dla Amblin Partners niezatytułowany na razie horror. Szczegóły fabuły nie są na razie ujawnione. Wiadomo jedynie, że będzie podejmować gorące obecnie tematy społeczne. [za: The Hollywood Reporter]Zmarła Denise Cronenberg , kostiumolożka i siostra Davida Cronenberga . Miała 81 lat. [za: The Hollywood Reporter]HBO Max zamawia drugi sezon serialu " Love Life ". Jest to pierwsza produkcja przygotowana specjalnie dla tej platformy, która dostała zgodę na kontynuację. [za: Deadline]Powstanie film biograficzny o sportowcu Douga Williamsie. Był on pierwszym czarnoskórym zawodnikiem NFL, który wygrał ze swoja drużyną Super Bowl. [za: The Hollywood Reporter] Ava DuVernay dołączy do Rady Gubernatorów Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej jako reprezentantka reżyserów. Jest jedną z sześciu nowych osób wybranych do władz Akademii. [za: The Hollywood Reporter]Amazon ratuje serial " Flack ". Na platformie Prime Video będą dostępne dwa sezony. Amazon zachował sobie również prawo do realizacji kolejnych sezonów. [za: Variety]