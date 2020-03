"Morbius", "Ghostbusters" w kinach dopiero w 2021 roku!

Wczoraj wieczorem czasu Los Angeles doszło w Hollywood do małego trzęsienia ziemi. Oto bowiem Sony ogłosiło zrewidowane plany dotyczące swoich premier kinowych. Kilka oczekiwanych tytułów nie trafi do kin w tym roku. Ich premiery zostały przesunięte na przyszły rok. W ten sposób Sony chce wypełnić lukę, która powstała, ponieważ stanęła produkcja filmowa i nie wiadomo, kiedy ruszy.Które z tytułów zostały przesunięte na później? Oto lista amerykańskich premier:stara data: 10 lipca 2020 rokunowa data: 5 marca 2021 rokustara data: 31 lipca 2020 rokunowa data: 19 marca 2021 rokustara data: 12 czerwca 2020 rokunowa data: nieustalona, istnieje szansa, że pojawi się w grudniu celując w Oscarystara data: 7 sierpnia 2020 rokunowa data: 15 stycznia 2021 rokustara data: 5 marca 2021 rokunowa data: 8 października 2021 rokustara data: 8 października 2021 rokunowa data: nieustalonaJest jeden film, którego premierę Sony znacznie przyspieszyło. To Kevinem Hartem , który miał trafić do kin 15 stycznia, a pojawi się 23 października.Sony pozostawiło sobie jeszcze kilka filmów na drugą połowę tego roku. Są wśród nich: Paula W.S. Andersona , animacja Lorda i komiksowe widowisko oficjalnie nieokreślone przez studio, ale powszechnie uważa się, że chodzi o