BIULETYN: Koniec zdjęć do serialu Tindera

Zakończyły się prace na planie serialu, którego realizację zlecił Tinder, czyli słynna aplikacja randkowa. Fabuła nie będzie bezpośrednio powiązana z aplikacją. Podobno jest to serial zawierający wątki apokaliptyczne. [za: Reuters] Sam Raimi będzie producentem filmubędącego pełnometrażową wersją krótkometrażówki pod tym samym tytułem. Za reżyserię odpowiadać będą autorzy oryginału Lucas Paulino i Ángel Torres. Jest to historia dwóch braci, którzy padają ofiarą postaci z bajki na dobranoc opowiedzianej im przez matkę. [za: Deadline] Gary Dourdan zagra jedną z głównych ról w niezależnym filmie sf. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to nowy wynalazek poszerzający możliwości mózgu prowadzi do dramatycznego rozwarstwienia społeczeństwa, co może mieć katastrofalne skutki. Główny bohater musi zrobić wszystko, by odkryć mroczny sekret ukryty przez potężnego naukowca, zanim jego rodzinie stanie się coś złego. [za: Deadline]Krystin Ver Linden została wybrana na stanowisko reżysera filmu. Film opowie prawdziwą historię niewolnicy, która zbiegła z położonej na uboczu plantacji i odkryła szokującą rzeczywistość kryjącą się tuż za linią drzew odgradzającą plantację od reszty świata. [za: Variety] Rachael Harris będą gwiazdami i producentkami serialu komediowego stacji ABC. Będzie to opowieść o dwóch siostrach-prawniczkach, które specjalizują się w wyciąganiu osób z dysfunkcjonalnych i toksycznych relacji, ale które nie potrafią same uwolnić od takiej więzi, łączącej je obie. [za: Deadline] Amy Brenneman zagra główną żeńską rolę w serialu, którego gwiazdą jest Jeff Bridges . Jest to historia Dana Chase'a - emerytowanego agenta CIA, na którego życie zaczynają dybać niespodziewanie nasłani mordercy. [za: Deadline]Koreański filmdoczeka się francuskiego remake'u, który wyprodukuje StudioCanal. Bohaterem oryginału jest mężczyzna o niskim IQ, który odkrywa, że ma córkę. Postanawia ją zabrać, kiedy wybiera się do przyjaciela na przyjęcie urodzinowe. [za: Screen Daily] Jay Baruchel dołączył do obsady świątecznego serialu limitowanego. Jest to opowieść o członkach jednej rodziny i ich różnych problemów, które nawarstwiają się w okresie prowadzącym do Bożego Narodzenia. [za: Deadline]Hit internetu, wideo "The Machine" komika Berta Kreischera, zostanie zmienione w film kinowy. Prawa do adaptacji kupiło studio Legendary. Będzie to historia studenta uniwersytetu stanowego Florydy, który zupełnie przypadkowo wybrał specjalizację z języka rosyjskiego. Dzięki temu zyskał sporo kontaktów wśród rosyjskich mafiozów, którym imponowała jego twarda głowa, jeśli chodzi o picie wódki. Niestety w końcu szczęście się od niego odwróciło i wplątał się w napad na pociąg. [za: Variety] Abigail Cowen została gwiazdą aktorskiego serialu, do którego zdjęcia właśnie rozpoczęły się w Irlandii. Projekt składa się z sześciu odcinków. Będzie to opowieść o grupie obdarzonych magicznymi mocami nastolatków, którzy uczęszczają do Alfei, gdzie uczą się panować nad swoimi talentami, muszą też radzić sobie z porywami serca i atakami potworów. [za: Deadline]