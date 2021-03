BIULETYN: "Terapeuta prezydenta" z 1967 roku doczeka się remake'u

W przygotowaniu jest komedia "The Presidents Analyst". Będzie to remake filmu z 1967 roku pod tytułem " Terapeuta prezydenta ". Oryginał był historią psychoanalityka prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna nie wytrzymuje ciężaru wszystkich sekretów, jakie wyrzuca z siebie głowa państwa. Zaczyna pojawia się u niego paranoiczny lęk, że agencje szpiegowskie z kraju i zagranicy próbują z niego wyciągnąć tajemnice prezydenta. Scenariusz nowej wersji przygotował Pat Cunnane, który przez sześć lat pracował w gabinecie Baracka Obamy przygotowując mu przemówienia. [za: The Hollywood Reporter] Cooper Raiff został wybrany na stanowisko reżysera filmu "Cha Cha Real Smooth". Zagra też w nim u boku Dakoty Johnson . Film będzie historią konferansjera bar micwach, który zaprzyjaźnia się z młodą matką i jej autystyczną córką. [za: Deadline] Lucy Hale została gwiazdą serialu stacji AMC "Ragdoll". Zagra członkinię grupy śledczej wyznaczonej do zbadania sprawy makabrycznej zbrodni. Szóstka osób została zamordowana i poćwiartowana. Ich części posłużyły mordercy za materiał, który zszył tworząc groteskową wersję ludzkiego ciała. Serial ma się składać z 6 odcinków. [za: Variety]Należące do Sony studio 3000 Pictures zajmie się produkcją filmu "Klara and the Sun". Będzie to ekranizacja powieści Kazuo Ishiguro "Klara i słońce". Za scenariusz odpowiadać będzie Dahvi Waller [za: Deadline]Cykl fantasy N. K. Jemisin "Trylogia Dziedzictwa" zostanie zmieniony w serial. Jego producentami zostali Will Smith [za: Deadline] Lili Reinhart będzie jedną z gwiazd filmu platformy Netflix "Plus/Minus". Za kamerą stanie Kenijka Wanuri Kahiu . [za: The Hollywood Reporter] Will Forte zagra główną rolę w serialu platformy Peacock "Expiration Date". Jest to historia pogrążonego w czarnej rozpaczy Robina. Odkrywa on polisę na życie, która w przeciwieństwie do innych jest wypłacana również w przypadku samobójstwa. Zawiera jednak klauzulę: nie można popełnić samobójstwa przez rok od wykupienia polisy. Zadowolony, że zadbał o swoją rodzinę, Robin wyznaczył sobie datę śmierci. To będzie dla niego długie 12 miesięcy. [za: Deadline]Platforma AppleTV+ szykuje dokument "The Jet" o latach 90. Punktem wyjścia będzie słynna sprawa Pepsi Points Case. Punktem wyjścia była reklama Pepsi promująca akcję "Drink Pepsi, Get Stuff" (zdobywaj punktu za zakup Pepsi i wymieniaj je na gadżety). Reklama sugerowała, że za 7 milionów punktów Pepsi otrzyma się samolot AV-8B Harrier II. Pewien mężczyzna postanowił zdobyć tyle punktów, by wymienić je na samolot. Kiedy jednak to zrobił, Pepsi odmówiło mu obiecanego w reklamie samolotu twierdząc, że to nie była oferta handlowa, a żart. [za: Deadline]