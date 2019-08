BIULETYN: Plakat "American Horror Story: 1984"

W sieci pojawił się plakat promujący serial. [za: Bloody Disgusting] Ben Lawson zagra jedną z głównych ról w serialu Netfliksa. Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków i opowie o przyjaźni dwóch kobiet na przestrzeni 30 lat. [za: Deadline] Mia Kirshner zagrają główne role w filmie stacji Lifetime. Obraz opowie o kulisach skandalu, który wstrząsnął Hollywood o bogatych i wpływowych, którzy wydawali fortunę, by ich dzieci trafiły do prestiżowych uczelni. [za: Deadline] Levi Miller zagra główną rolę w australijskim dramacie. W obsadzie może też znaleźć się Jason Isaacs . Będzie to historia 15-letniego utalentowanego pływaka, który wkracza na drogę autodestrukcji, kiedy jego ojciec wychodzi na wolność. Za kamerą stanie autor reklamówek i teledysków Tyson Wade Johnston, który również napisał scenariusz. [za: Screen Daily]Aktor Dante Basco zadebiutuje jako reżyser. Jego pierwszym pełnym metrażem będzie. Będzie to historia trójki braci żyjących w robotniczym osiedlu Oakland. Basco wraz ze swoimi braćmi napisał scenariusz. Cała trójka wystąpi też w filmie. [za: Deadline]