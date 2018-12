BIULETYN: Sabrina, Oscary, Malek, Willis

Netflix zamawia trzeci i czwarty sezon serialu. Każdy z nich będzie liczył po osiem odcinków. [za: The Hollywood Reporter]Rekordowa liczba filmów będzie walczyć o Oscara w najważniejszej kategorii. Warunki regulaminowe Akademii spełniło lub wkrótce spełni w sumie 347 obrazów. To o sześć więcej niż rok temu. [za: The Hollywood Reporter]Stacja Bravo zleca realizację serialu. Będzie to reboot amerykańskiego remake'u brytyjskiego serialu z 1999 roku. Za nową wersję odpowiadać będzie Stephen Dunn. Z projektem będzie też związany twórca brytyjskiego oryginału Russell T. Davies . [za: Variety] Rami Malek będzie gwiazdą i producentem podcastu. Jest to historia małomiasteczkowego DJa, który musi chronić rodzinę i lokalną społeczność przed atakiem, którego efektem jest brak prądu. [za: The Hollywood Reporter] Timothy Simons napisze scenariusz i będzie gwiazdą serialu komediowego. Będzie to historia mężczyzny prowadzącego ośrodek pomagający osobom w popełnieniu samobójstwa. Serial powstanie dla HBO. [za: The Hollywood Reporter]Bruce Willis podpisał umowę na występ w trzech filmach produkowanych przez MoviePass Films. Współzałożycielami studia są Randall Emmett i George Furla, z którymi Willis pracował już przy 14 filmach. [za: Deadline]