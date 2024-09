BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane - Podsumowanie

Gwiazdy na ekranie i na żywo podczas festiwalu

Przyciągające tytuły łączące pokolenia

Wszystkie oblicza kina

Festiwal pełen atrakcji

Tegoroczna edycja obfitowała w spotkania z wybitnymi postaciami polskiego kina. W oficjalnej inauguracji w Zakopanem wziął udział Rafał Zawierucha , a otwarcie w Giżycku uświetnili swoją obecnością Jerzy Bończak Michał Czernecki . Podczas uroczystej Gali w Sopocie nagrodę festiwalu - Diamentowego Klapsa Filmowego - otrzymała znakomita polska aktorka Izabela Kuna Dorota Roqueplo spotkali się z widzami w festiwalowej kawiarni Koło Molo by opowiedzieć o powstawaniu filmu " Kos ". W Sopocie był również Artur Żmijewski , bohater kultowej komedii romantycznej " Nigdy w życiu! ". Pasjonujące rozmowy z fanami kina prowadzili znani filmoznawcy, dziennikarze, prezenterzy i krytycy filmowi: Weronika Wawrzkowicz, Kaja "Kajutex" Klimek, Radosław Osiński oraz Gabi Drzewiecka. Z widzami spotkały się również: Olga Malinowska prezentująca swój krótkometrażowy debiut "Beyond the river", Katarzyna Wajda z premierowym odcinkiem drugiego sezonu " Odwilży " oraz Nikola Raczko , odtwórczyni głównej roli w nagrodzonym w Wenecji filmie " Chleb i sól ".– zapowiada Paweł Adamski, Prezes Outdoor Cinema i pomysłodawca festiwalu.Różnorodny repertuar, składający się aż z 65 filmów, przyciągnął na Molo w Sopocie, Kulturalny Plac Niepodległości w Zakopanem i do giżyckiej Ekomariny dziesiątki tysięcy fanów kina. Absolutnymi hitami frekwencyjnymi okazały się: amerykańsko-brytyjska " Barbie " z Ryanem Goslingiem Margot Robbie w rolach głównych, oda do dawnego Hollywood, czyli musical " La la land " oraz uwielbiana przez Polaków komedia romantyczna " Nigdy w życiu! ". Przez całe wakacje nad morzem, w górach i na Mazurach można było oglądać najciekawsze propozycje kinowe. W trzech festiwalowych lokalizacjach odbyły się w sumie 142 bezpłatne seanse filmowe.- podkreśla Małgorzata Wasiuk, Dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.Tradycyjnie od poniedziałku do niedzieli na ekranie wybrzmiewał inny filmowy temat. W tym roku festiwal powrócił w repertuarze do "Kina familijnego", rozpoczynając każdy tydzień wakacji propozycjami dla całych rodzin, a także do uwielbianego przez widzów cyklu "Made in Poland". Kino artystyczne, nagradzane na największych światowych festiwalach, było prezentowane we wtorki i sygnowane przez Bank BNP Paribas hasłem "We Love Cinema". Festiwal ponownie promował 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a wszystkie czwartki lipca i sierpnia odbywały się pod szyldem "Dobre decyzje". Nie zabrakło również "Oscarowych Piątków" pod patronatem NEONAIL, "Filmowych Hitów Max" prezentowanych w soboty oraz wyjątkowego cyklu "Kobieta z kamerą", odbywającego się również pod patronatem Banku BNP Paribas.Sponsorzy i partnerzy festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane kreatywnie włączali się we wszystkie festiwalowe działania. W trosce o niskoemisyjność i czyste powietrze, Arval Service Lease Polska zapewnił ekipie filmowej ekologiczną flotę pojazdów - elektryczne samochody osobowe i VAN-y oraz rowery i skutery w ramach usługi Arval Mobility Hub. W Zakopanem ponownie stanęła brama Polargos zachęcająca do odwiedzenia plenerowego kina z widokiem na Giewont. Codziennie, przez całe wakacje, festiwal zapraszał do kawiarni festiwalowej Koło Molo w Sopocie, która serwowała pyszne Lody jak Dawniej od marki Bracia Koral oraz filmowe koktajle partnerskie: Viva! Wakacje, Sopockie Party, Wizażowe Love, moktajle od Max czy herbatę Chillizet - nastaw się na relaks. Była też niespodzianka dla gości - nowa gra karciana "To nie kapelusz", która rozkręciła niejedno spotkanie towarzyskie. Przy płatności ze zniżek korzystali posiadacze kart Banku BNP Paribas oraz rowerzyści i użytkownicy aplikacji My Arval. W każdy "Oscarowy Piątek" dla widzów w Sopocie był przygotowany NEOANAIL Beauty Corner w stylu glamour. Tego dnia każda osoba, która skorzystała z porady konsultantek, mogła poczuć się jak prawdziwa gwiazda filmowa. O bezpieczeństwo na projekcjach dbała firma Solid Security, a dzięki Skyboat mogło działać jedyne w Europie kino jachtowe. W miastach partnerskich festiwal odbywał się pod honorowymi patronatami: Prezydentki Miasta Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, Burmistrza Miasta Zakopane Łukasza Filipowicza oraz Burmistrz Giżycka Ewy Ostrowskiej.