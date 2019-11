Bee Gees dostanie swój film od producenta "Bohemian Rhapsody"

Getty Images © Michael Putland



Moda na filmy o ikonach muzyki rozrywkowej trwa w najlepsze. Właśnie ogłoszono, że na duże ekrany trafi historia zespołu Bee Gees Jednym z producentów filmu będzie Graham King , który ma już na swoim koncie kinową biografię Queen. Obraz powstanie zaś dla Paramountu, które wprowadziło do kininspirowanego życiem i twórczością Eltona Johna.Film o Bee Gees nie ma na razie scenarzysty ani reżysera, nie jest więc jasne, jaką formę przyjmie. Wiadomo za to, że twórcy będą mogli korzystać z utworów zespołu, ponieważ producenci porozumieli się w tej sprawie z rodziną Gibbów mającą kontrolę nad prawami autorskimi.Bee Gees powstało w 1958 roku w Brisbane w Australii. Jego założycielami byli bracia Maurice, Robin i Barry Gibbowie. Grupa osiągnęła szczyt popularności w erze disco w latach 1970. Bee Gees byli m.in. twórcami ścieżki dźwiękowej do filmu, która sprzedała się w nakładzie ponad 40 mln i jest to najlepszy wynik w historii, jaki uzyskała płyta z muzyką filmową.