Biografia Michaela Jacksona idzie po Oscary? Za kamerą Antoine Fuqua!

Michael Jackson

"Michael" – czy biografia Michaela Jacksona poruszy kontrowersyjne tematy?

Jest szansa, że już niedługo poznamy całą prawdę o Michaelu Jacksonie . W przygotowaniu jest nowa fabularna biografia Króla Popu pod wszystko mówiącym tytułem "Michael". Niewykluczone też, że film będzie dziełem na miarę Oscarów, ponieważ jego producentem jest twórca " Bohemian Rhapsody " (4 Oscary!) o Freddiem Mercurym, czyli Graham King . Fabułę "Michaela" pisze natomiast John Logan , scenarzysta m.in. " Gladiatora " i " Skyfall ", a za kamerą stanie Antoine Fuqua , reżyser, który ma w swojej filmografii takie tytuły, jak " Dzień próby ", " Olimp w ogniu " i " Wyzwolenie ". Co wyjdzie z takiego połączenia mocy? Nie możemy się doczekać.Nieoficjalne źródła donoszą, że biografia "Michael" opowie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w karierze Michaela Jacksona , począwszy od jego występów w zespole Jackson 5, gdzie śpiewał jako dziecko. Fabuła nie będzie też omijała oskarżeń o pedofilię. Te ciągnęły się za nim w późniejszych latach, aż do niespodziewanej śmierci w wieku 50 lat, która to spowodowana była podaniem mieszanki wielu szkodliwych środków uspokajających.Cztery lata temu powstał film dokumentalny o mrocznym obliczu Michaela Jacksona " Leaving Neverland: Ciemna strona Michaela Jacksona ". Widzieliście?Zdjęcia do filmu "Michael" mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Antoine Fuqua kończy właśnie zdjęcia do " The Equalizer 3 " z Denzelem Washingtonem Fuqua zaprosił do współpracy przy "Michaelu" operatora, z którym aktualnie pracuje – Roberta Richardsona (nakręcił z nim też " Wyzwolenie ").Film powstaje pod szyldem studia Lionsgate, które szuka jednak partnera. Tropy wskazują, że może nim zostać Sony, które stworzyło dokument o Michaelu Jacksonie " This Is It " będący zapisem przygotowań do serii koncertów w Londynie.