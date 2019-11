Twórcy "Aviatora" szykują biografię Michaela Jacksona

Getty Images © KMazur



Świat rozrywki nie wie, jak ma traktować niezwykle kontrowersyjną postać Michaela Jacksona . Podczas gdy na Disney+ próżno szukać odcinka "Simpsonów" z udziałem króla popu, na Broadwayu trwają prace nad musicalowym przedstawieniem inspirowanym jego życiem, a teraz ogłoszono plan realizacji kinowej biografii.Za projekt odpowiadać będą twórcy: producent Graham King i scenarzysta John Logan . Projekt na razie nie jest powiązany z jakąkolwiek hollywoodzką wytwórnią. Rozmowy ze studiami rozpoczną się dopiero po przygotowaniu przez Logana pierwszej wersji scenariusza.Twórcy zapowiadają, że ich film nie będzie wybielał mrocznych kart z biografii artysty. Trudno jednak w pełni wierzyć w te zapewnienia, skoro King kupił prawa do biografii od spadkobierców Michaela Jacksona , tych samych, którzy procesują się z HBO, producentami dokumentu, w którym król popu został pokazany jako seksualny drapieżca żerujący na miłości dzieci do niego. Michael Jackson miał olbrzymi wpływ na kulturę popularną. Był pierwszym czarnoskórym artystą, który zawładną masową wyobraźnią Amerykanów. Już jako dziecko, członek zespołu Jackson 5, wzbudzał entuzjazm. Jego kariera solowa zapoczątkowana pod koniec lat 70. sięgnęła apogeum wraz z albumem "Thriller", który sprzedał się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy. Zrealizowany do tytułowej piosenki teledysk zrewolucjonizował sposób, w jaki kręcono wideoklipy. Niestety w późniejszym czasie jego wspaniała kariera zeszła na plan dalszy. Media plotkarskie zdecydowanie bardziej zainteresowane były jego operacjami plastycznymi i domniemaną pedofilią. Jego geniusz artystyczny nie był jednak nigdy kwestionowany.Nie jest to jedyny projekt filmowy poświęcony Jacksonowi . Po Hollywood krąży już od paru lat scenariusz, czyli biografia króla popu opowiedziana z punktu widzenia jego szympansa. Przez chwilę jego produkcją zainteresowana była platforma Netflix, a za reżyserię miał odpowiadać Taika Waititi . Zrezygnował on z filmu w maju, a bez niego Netflix nie chciał się w projekt angażować.