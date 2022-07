Ben Affleck ponownie jako Batman. Wystąpi w kontynuacji filmu "Aquaman"

Ben Affleck powraca jako Batman



Władca oceanów i mroczny rycerz spotkają się ponownie. Po tym, jak fani przyłapali ich w trakcie zdjęć na terenie studia Warner Bros., Jason Momoa oficjalnie ogłosił na Instagramie, że Ben Affleck powróci jako Bruce Wayne alias Batman w widowisku " Aquaman and the Lost Kingdom ". Affleck wcielił się w człowieka-nietoperza w filmach " Batman v Superman ", " Legion samobójców " oraz w " Liga sprawiedliwości ". Gwiazdor miał być również reżyserem oraz odtwórcą tytułowej roli w " The Batman ". W styczniu 2019 roku zrezygnował jednak z udziału w projekcie oraz przyszłych filmach z uniwersum DC Comics. Swoją decyzję wytłumaczył w wywiadzie dla "The New York Times":W sierpniu 2020 niespodziewanie okazało się jednak, że Affleck założy ponownie zbroję mrocznego rycerza na potrzeby " The Flash ", który zadebiutuje w kinach 23 czerwca 2023. Trzy miesiące wcześniej, 17 marca 2023, premierę będzie miał " Aquaman and the Lost Kingdom ".Za kamerą sequela "Aquamana" ponownie stanął James Wan , czyli twórca uniwersum " Obecności ". Poza Jasonem Momoą do swoich ról powrócą Amber Heard jako Mera Patrick Wilson jako Orm Yahya Abdul-Mateen II jako Czarna Manta Dolph Lundgren jako Nereus Randall Park jako dr Stephen Shin.W pozostałych rolach pojawią się Pilou Asbæk (" Gra o tron "), Indya Moore (" Pose "), Vincent Regan (" Troja ", " 300 ") i chińsko-portugalska aktorka Jani Zhao , dla której występ w widowisku DC będzie anglojęzycznym debiutem.Oficjalny opis fabuły brzmi następująco:Zobaczcie zwiastun pierwszej części: