Berlińskie zdjęcia do "Matriksa 4" odwołane

Po serii newsów o odwołaniu bądź przełożeniu zdjęć niemal wszystkich dużych i małych produkcji będących w realizacji, zasadniczo czekaliśmy na to oświadczenie. I stało się. Plan zdjęciowy czwartej częścizostał zamknięty.Ekipa przeniosła się z San Francisco do Berlina z zamiarem rozpoczęcia zdjęć w tym tygodniu, jednak zagrożenie koronawirusem jest w tej chwili tak duże, że twórcy śladem wielu innych filmowców zdecydowali się o zawieszeniu produkcji na czas nieokreślony.Na razie trudno ocenić, czy będzie to miało jakikolwiek wpływ na premierę filmu, która planowana była na 2021 rok.