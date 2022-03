Neo i Trinity powracają w kolejnej odsłonie kultowej serii filmów

Długo wyczekiwana czwarta odsłona przełomowej serii filmów, które zrewolucjonizowały swój gatunek! W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves Carrie-Anne Moss - w rolach słynnych postaci Neo i Trinity. " Matrix Zmartwychwstania " zadebiutuje na 4K ULTRA HD, Blu-ray™ i DVD już 25 marca. Matrix Zmartwychwstania " to ekscytujący powrót do świata przeplatających się rzeczywistości: życia codziennego i tej drugiej – rzeczywistości ukrytej pod powierzchnią. Thomas Anderson, alter ego Neo, sam już nie wie czy jego świat jest prawdziwy, czy też dał się zwieść symulacji. Żeby się o tym przekonać będzie musiał wniknąć głęboko w siebie samego i po raz kolejny pójść za białym królikiem w nieznane. A jeśli Neo nauczył się już czegoś z doświadczenia to wie, że ta decyzja, choć jest tylko iluzją, jest jedyną drogą by wydostać się z Matriksa. Oczywiście, wie doskonale co ma robić. Ale nie zdaje sobie sprawy, że Matrix jest teraz silniejszy, bardziej stabilny i bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek przedtem.Po przeszło dwudziestu latach od premiery pierwszego filmu z kultowej serii, w dobrze znanym dystopijnym świecie, znowu zobaczyć możemy te same znajome twarze. Obok Keanu Reevesa , który wciela się w zdecydowanie starszego i nieco bardziej zmęczonego życiem Neo, pojawia się również Carrie-Anne Moss jako Trinity, przedstawiająca się teraz jako Tiffany.– mówi reżyserka filmu, Lana Wachowski – tłumaczy.Pisząc scenariusz swojego najnowszego filmu, Lana Wachowski skupiła się na wyciągnięciu na pierwszy plan wątku miłosnego. W tak dalece zdehumanizowanym świecie, to właśnie ludzkie uczucie wydaje się być jedyną formą ucieczki do wolności. Kiedy więc sny coraz mocniej mieszają się z rzeczywistością i nawet niebieskie pigułki przepisywane przez terapeutę nie pomagają zachować spokoju, odpowiedzią na problemy Neo może okazać się kobieta, którą codziennie nieświadomie mija w kawiarni. Ponowne spotkanie z Trinity, podobnie jak to sprzed lat, staje się początkiem trudnej drogi do prawdy.– mówi Keanu Reeves Matrix " jak zawsze porusza widzów nie tylko poprzez swoją narrację, ale również imponuje od strony wizualnej. Niesamowite efekty specjalne i muzyka fantastycznie dopełniają obraz dystopijnej rzeczywistości znanej z poprzednich filmów, a choreografie walk wciąż imponują. Co oczywiste, liczne są tutaj odniesienia do starszych filmów, ale " Matrix Zmartwychwstania " ma ambicje daleko wyższe niż bycie typowym sequelem. To sprawia, że oglądając ten film możemy przeżyć historię z równą mocą, niezależnie od stopnia znajomości filmowego świata " Matriksa ".Dodatek specjalny w wydaniu DVD:- Matrix Reakcje: Witaj w IØDodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY™:- Nikomu nie można powiedzieć czym jest Matrix – zobacz jak obsada i twórcy starają się opowiedzieć całą historię trylogii Matriksa…i być może chcieliby żeby Tank wgrał im do pamięci trochę więcej szczegółów.- Matrix zmartwychwstaje – wyrusz w podróż za tą śmiałą wizją przez pisanie scenariusza, casting, projektowanie scenografii, aż po zdjęcia w San Francisco i Berlinie.- Neo i Trinity: Powrót do Matriksa – posłuchaj jak Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss zastanawiają się nad swoją prawie 25-letnią wspólną przygodą jako Neo i Trinity.- Sojusznicy i wrogowie – poznaj bohaterskich członków ruchu oporu, Yahyę Abdul-Mateen II, Jessicę Henwick i Priyanka Chopra oraz nowych wrogów Neo, Jonathana Groffa i Neila Patricka Harrisa, którzy opowiadają o tym, co znaczy dla nich dołączenie do kultowej serii Matriksa.- Matrix 4 Life – podobnie jak załoga Nabuchodonozora, ekipa Matriksa to oddany zespół, który poświęcił dziesięciolecia swojej misji. Poznaj ludzi, którzy postanowili uwolnić swoje umysły już pod koniec lat 90.- Nadal znam Kung Fu – Matrix zrewolucjonizował kino akcji, a twórcy zmienili reguły gry. Wyjdź poza kod, aby dowiedzieć się, jak aktorzy i ekipa tworzyli najbardziej oszałamiające sceny w "Matrix Zmartwychwstania" i jak wznieśli akcję na jeszcze wyższy poziom.- Matrix Reakcje – posłuchaj jak obsada i twórcy opowiadają o pracy przy poszczególnych sekwencjach filmu.