"Matrix Zmartwychwstania": Nowy klip wywołuje déjà vu

"Matrix Zmartwychwstania" - co zapowiada nowy klip?

"Matrix Zmartwychwstania" - co wiemy o filmie?

W sieci zadebiutował nowy klip promujący widowisko " Matrix Zmartwychwstania ". Trwający jedynie minutę filmik mnoży przewijające się przez serię powtórzenia i pokazuje motywy powracające w kolejnych częściach w nowych wariacjach, zapowiadając, że nowa odsłona serii podtrzyma tę tradycję.Teaser zatytułowany po prostu "Déjà Vu" odwołuje się oczywiście do pamiętnej sceny z pierwszego " Matriksa ", w której Neo Keanu Reeves ) zauważa mały błąd w systemie: podwojonego kota. Klip warto obejrzeć dokładnie, bowiem można w nim wypatrzyć szereg intrygujących "glitchy", które dają pojęcie o tym, czego możemy spodziewać się po nowej części.Film będzie czwartą częścią serii, która pod koniec XX wieku zrewolucjonizowała kino science fiction. Tym razem za kamerą stanęła sama Lana Wachowski . Reżyserka, która trylogię " Matrix " zrealizowała wspólnie ze swoją siostrą Lilly Wachowski , jest także współscenarzystką i producentką projektu. Matrix Zmartwychwstania " trafi do dystrybucji z kategorią wiekową R. Oznacza to, że ze względu na sceny przemocy i dosadny język w USA widzowie poniżej 17 roku życia będą mogli zobaczyć film jedynie pod opieką osób dorosłych.Reżyserce udało się zebrać imponującą obsadę. Poza gwiazdami znanymi z oryginalnej wersji, takimi jak Keanu Reeves Carrie-Anne Moss czy Jada Pinkett-Smith , zobaczymy wiele nowych twarzy. Są to Yahya Abdul-Mateen II Jonathan Groff . Premierę widowiska zaplanowano na 22 grudnia.