Bill Viola w Toruniu: Wystawa, która porusza duszę

Wystawa została zorganizowana w ścisłej współpracy z Bill Viola Studio, kierowanym przez– żonę artysty, jego wieloletnią współpracowniczkę i współautorkę ekspozycji. Za projekt przestrzeni odpowiadaz Bill Viola Studio, który zaprojektował aranżację sal doskonale wpisującą się w założenia ideowe wystawy.Wydarzenie towarzyszące tegorocznej edycji Festiwalu Filmowegorozpoczęła się 24 lipca i potrwa do 31 grudnia 2025 roku.był jednym z pierwszych twórców sztuki współczesnej, którzy sięgnęli po techniki wideo, by używać ich jako narzędzi do tworzenia dzieł sztuki. Wypracował swój własny styl kreowania instalacji artystycznych przy pomocy ruchomych obrazów, oparty na głębokich studiach filozoficznych, psychologicznych i analizach dzieł dawnych mistrzów malarstwa (szczególnie XIII–-XVII wieku). Artysta śledził i badał rozwijające się technologie rejestracji elektronicznego obrazu – od wczesnych technik analogowych aż po przełom cyfrowy i technologie HD – co pozwoliło mu odkryć i pokazać widzom, w jaki sposób emocje wpływają na nasze postrzeganie ludzi i zdarzeń, oraz jak często nasze oceny bywają powierzchowne i błędne.Podczas gdy większość twórców wideo-artu koncentrowała się głównie na konceptualnej stronie swych realizacji plastycznych,z niezwykłym pietyzmem dopracowywał estetyczny kształt swoich prac, aż z czasem stały się one kompozycjami więcej niż malarskimi, wprowadzającymi widza w zachwyt, a jednocześnie niepokojącymi, zaskakującymi hiperrealistycznymi efektami wizualnymi i skojarzeniami, jakie wywołują.Przez ponad 40 lat artysta tworzył instalacje wideo, performance i rejestracje, które nie były tradycyjnymi opowieściami filmowymi, lecz raczej wizualnymi asocjacjami, zestawieniami obrazów, które zmuszają nas do samodzielnego tworzenia opowieści.unikał narracji, skupiając się na tworzeniu kadrów, które przenoszą odbiorcę w inną rzeczywistość.Dziełaczęsto nawiązują do tradycyjnej ikonografii religijnej – zarówno formą, jak i treścią, ale są uniwersalizowane poprzez anonimizację przedstawionych postaci i zdarzeń. Odnajdujemy w nich echa średniowiecznych, renesansowych, barokowych i współczesnych obrazów, ale możemy też widzieć w nich jedynie grupy nieznanych osób, które biorą udział w przypadkowych zdarzeniach. Jego obrazy wyrastające ideowo z tego, co jest wspólne dla kultur Wschodu i Zachodu, wywołują czasem dziwne poczucie déjà vu – są imponującymi zapisami metamorfoz ludzkich stanów psychicznych i duchowych.pokazuje, że technologia wideo może być nie tylko narzędziem zwykłej rejestracji, ale i medium pozwalającym przekroczyć granice rzeczywistości i czasu. To właśnie dlatego wystawa w Toruniu nie jest zwykłym wydarzeniem artystycznym, lecz spotkaniem ze sztuką, która porusza najgłębsze warstwy ludzkiej świadomości.Prezentacja pracw Toruniu to przedsięwzięcie na ogromną skalę. Aby zapewnić odpowiednie warunki dla odbioru jego dzieł, w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" powstały specjalnie zaprojektowane przestrzenie."To tak, jakby zbudować cztery domki jednorodzinne" – mówi, kurator wystawy. Każdy z kubików ma około 120-130 metrów kwadratowych, jest skonstruowany z grubych ścian o wysokości 6 metrów i posiada sufit na wysokości ok. 5 metrów. Całość jest idealnie izolowana akustycznie specjalną wełną mineralną, co pozwoli widzom w pełni skupić się na odbiorze prac. Osiągnięcie takiej jakości zabudowy, która zadowoli Bill Viola Studio, było możliwe dzięki pomocy firmy Saint-Gobain (Isover, Rigips) i Ecophon.Rozpoczęliśmy też budowę niezbędnych konstrukcji w siedzibie Fundacji Tumult, gdzie zaprezentujemy 9 prac, a wśród nich słynne Inverted Birth (Odwrócone narodziny), pokazujące metaforycznie niejednoznaczność naszej drogi od narodzin do śmierci.W tych unikatowych przestrzeniach zostaną zamontowane urządzenia projekcyjne, które umożliwią prezentację dzieł Violi w sposób zgodny z intencjami artysty. Tu konieczna była pomoc i sprzęt firmy 235 Media z Kolonii.Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany niemal 200 stronicowy katalog opracowany przez, zawierający znakomity wywiad zprzeprowadzony przezW Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" oraz siedzibie Fundacji Tumult zaprezentowane zostaną m.in. takie ikoniczne prace, jak:- The Reflecting Pool (1977-79) – dzieło uważane za jedno z przełomowych w historii wideo-artu,- The Greeting (1995) – inspirowane malarstwem renesansowym, ukazujące spotkanie trzech kobiet w zwolnionym tempie,- The Crossing (1996) – wizualna metafora duchowej transformacji,- The Messenger (1996)– metaforyczny obraz stanu transformacji duchowej człowieka,- The Quintet of the Astonished (2000) – mistrzowska analiza ekspresji ludzkich emocji,- Inverted Birth (2014) – praca odwracająca porządek narodzin i śmierci,- oraz poruszający cykl Martyrs (2014): Ziemia, Powietrze, Ogień i Woda – prezentujący duchową walkę człowieka w świecie żywiołów.Ekspozycję podzielono między dwie lokalizacje – CSW "Znaki Czasu" oraz siedzibę Fundacji Tumult – każde z tych miejsc oferuje unikalne doświadczenia estetyczne i emocjonalne.Wystawa została sfinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wsparciu Fundacji TUMULT oraz Urzędu Miasta Torunia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz CSW "Znaki Czasu". To wydarzenie nie tylko dla miłośników sztuki współczesnej – to zaproszenie dla każdego, kto pragnie przeżyć chwile refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, spojrzeć na sens swojego życia i siebie samego z nieco innej perspektywy. Jak mówi, prezes Fundacji Tumult i kurator wystawy:W dobie szybkich bodźców i pędzącej rzeczywistości, sztukazatrzymuje czas, skłania do refleksji i otwiera przestrzeń duchową. To wystawa, która nie pozostawia obojętnym.Wystawa zostanie otwarta w dwóch lokalizacjach – Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu", ul. Wały gen. Sikorskiego 13 oraz siedzibie Fundacji Tumult przy Rynku Nowomiejskim 28 – i potrwa od 24 lipca do 31 grudnia 2025 roku.Zachęcamy do śledzenia strony internetowej CSW "Znaki Czasu" oraz Festiwalu, gdzie będą pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia, biletów i wydarzeń towarzyszących.Wszystkie prace wideozostały wypożyczone dzięki uprzejmości Bill Viola Studio, z wyjątkiem Room for St. John of the Cross, która została życzliwie udostępniona przez Museum of Contemporary Art w Los Angeles dzięki wsparciu The El Paso Natural Gas Fund for California Art.