Jimmy Kimmel zawieszony. Jak reaguje Hollywood?

Zwieszenie programu Jimmy’ego Kimmela rozpętało wielką medialną burzę przetaczającą się przez Stany Zjednoczone. W tej sprawie wypowiedziały się także gwiazdy ekranów. Niektórzy zdecydowali się na bardziej stonowane wystąpienie, inni bezpośrednio wzywają do bojkotu Disneya i jego firm.
Komentarze po zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela
W język nie gryzła się aktorka Tatiana Maslany
, która występowała w serialu Marvela
"Mecenas She-Hulk
". Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z planu produkcji, ubranej w kostium do motion capture
. Uzupełniła je o podpis: "Skasujcie swoje subskrypcje Disney+, Hulu i ESPN!
".
Znana z serialu "Transrodzic
" Amy Landecker
opublikowała zrzut ekranu, na którym widać, że już nie subskrybuje Disney+. Ben Stiller
podsumował sprawę krótkim wpisem na portalu X – "To nie jest w porządku
".
Gwiazda serialu "Hacks
" Jean Smart
udostępniła swoje zdjęcie z Kimmelem
i podpisem: "To, co powiedział Jimmy, to WOLNOŚĆ słowa, a nie mowa nienawiści. Wygląda na to, że ludzie chcą chronić wolność słowa tylko wtedy, gdy jest to zgodne z ICH planami
".
Do swoich obserwujących zwrócił się komik i aktor Marc Maron
. "Czas działać. Zorganizujcie się, zabierzcie głos, bądźcie pokojowi. To dzieje się bardzo szybko
".
Swoje zdanie o całej sprawie zdecydował się upublicznić też Damon Lindelof
. Twórca "Watchmen
", "Pozostawionych
" i "Zagubionych
" stwierdził, że nie ma zamiaru współpracować z Disneyem, dopóki Jimmy Kimmel
nie wróci na antenę. – Byłem zszokowany, zasmucony i wściekły wczorajszym zawieszeniem. Z niecierpliwością czekam na jego rychłe zniesienie. Póki to się nie wydarzy, nie mogę z czystym sumieniem pracować dla firmy, która je nałożyła
– napisał.
Jimmy Kimmel spadł z anteny. Co się wydarzyło?
Szeroko omawiane słowa padły w poniedziałek, podczas monologu otwierającego odcinek. Kimmel
odniósł się do reakcji na zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo Kirka. – W ten weekend sięgnęliśmy nowego dna, kiedy gang MAGA próbował przedstawić dzieciaka, który zabił Charliego Kirka, jako kogoś zupełnie innego niż oni, i próbują ugrać na tym polityczne punkty
– stwierdził. Prowadzący śmiał się również z Donalda Trumpa
, który w trakcie odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o opłakiwanie ofiary zamachu zaczął mówić o budowie nowej sali balowej w Białym Domu.
Będąca własnością Disneya stacja ABC zawiesiła program "Jimmy Kimmel Live!" do odwołania po groźbach ze strony firmy Nexstar Media. To jeden z największych dostawców sygnału telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych, który zapowiedział, że będzie blokował emisję show na obsługiwanych terenach. Do roszczeń dołączyło Sinclair Broadcast Group, inny właściciel lokalnych sieci telewizyjnych. Podobno decyzja o wstrzymaniu emisji programu została podjęta przez najwyższe szefostwo Disneya, Danę Walden i Boba Igera.
Zasiadający w Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr zagroził, że podejmie działania przeciwko ABC. – Lokalni nadawcy mają obowiązek służyć interesowi publicznemu. Choć może to być decyzja bezprecedensowa, ważne jest, aby nadawcy sprzeciwiali się programom Disneya, które ich zdaniem nie spełniają oczekiwań społeczności
– stwierdził po ogłoszeniu decyzji o zatrzymaniu produkcji talk show Kimmela
.