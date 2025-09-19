Newsy Seriale Telewizja Jimmy Kimmel zawieszony. Jak reaguje Hollywood?
Zwieszenie programu Jimmy’ego Kimmela rozpętało wielką medialną burzę przetaczającą się przez Stany Zjednoczone. W tej sprawie wypowiedziały się także gwiazdy ekranów. Niektórzy zdecydowali się na bardziej stonowane wystąpienie, inni bezpośrednio wzywają do bojkotu Disneya i jego firm.

Komentarze po zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela



W język nie gryzła się aktorka Tatiana Maslany, która występowała w serialu Marvela "Mecenas She-Hulk". Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z planu produkcji, ubranej w kostium do motion capture. Uzupełniła je o podpis: "Skasujcie swoje subskrypcje Disney+, Hulu i ESPN!".


Znana z serialu "Transrodzic" Amy Landecker opublikowała zrzut ekranu, na którym widać, że już nie subskrybuje Disney+.

Ben Stiller podsumował sprawę krótkim wpisem na portalu X – "To nie jest w porządku".

Gwiazda serialu "Hacks" Jean Smart udostępniła swoje zdjęcie z Kimmelem i podpisem: "To, co powiedział Jimmy, to WOLNOŚĆ słowa, a nie mowa nienawiści. Wygląda na to, że ludzie chcą chronić wolność słowa tylko wtedy, gdy jest to zgodne z ICH planami".

Do swoich obserwujących zwrócił się komik i aktor Marc Maron. "Czas działać. Zorganizujcie się, zabierzcie głos, bądźcie pokojowi. To dzieje się bardzo szybko".

Swoje zdanie o całej sprawie zdecydował się upublicznić też Damon Lindelof. Twórca "Watchmen", "Pozostawionych" i "Zagubionych" stwierdził, że nie ma zamiaru współpracować z Disneyem, dopóki Jimmy Kimmel nie wróci na antenę. – Byłem zszokowany, zasmucony i wściekły wczorajszym zawieszeniem. Z niecierpliwością czekam na jego rychłe zniesienie. Póki to się nie wydarzy, nie mogę z czystym sumieniem pracować dla firmy, która je nałożyła – napisał.

Jimmy Kimmel spadł z anteny. Co się wydarzyło?



Szeroko omawiane słowa padły w poniedziałek, podczas monologu otwierającego odcinek. Kimmel odniósł się do reakcji na zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo Kirka. – W ten weekend sięgnęliśmy nowego dna, kiedy gang MAGA próbował przedstawić dzieciaka, który zabił Charliego Kirka, jako kogoś zupełnie innego niż oni, i próbują ugrać na tym polityczne punkty – stwierdził. Prowadzący śmiał się również z Donalda Trumpa, który w trakcie odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o opłakiwanie ofiary zamachu zaczął mówić o budowie nowej sali balowej w Białym Domu.

Będąca własnością Disneya stacja ABC zawiesiła program "Jimmy Kimmel Live!" do odwołania po groźbach ze strony firmy Nexstar Media. To jeden z największych dostawców sygnału telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych, który zapowiedział, że będzie blokował emisję show na obsługiwanych terenach. Do roszczeń dołączyło Sinclair Broadcast Group, inny właściciel lokalnych sieci telewizyjnych. Podobno decyzja o wstrzymaniu emisji programu została podjęta przez najwyższe szefostwo Disneya, Danę Walden i Boba Igera. 

Zasiadający w Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr zagroził, że podejmie działania przeciwko ABC. – Lokalni nadawcy mają obowiązek służyć interesowi publicznemu. Choć może to być decyzja bezprecedensowa, ważne jest, aby nadawcy sprzeciwiali się programom Disneya, które ich zdaniem nie spełniają oczekiwań społeczności – stwierdził po ogłoszeniu decyzji o zatrzymaniu produkcji talk show Kimmela.

