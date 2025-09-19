Szczęśliwcy zobaczą "Frankensteina" w kinach IMAX

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów oglądania filmów na dużych ekranach. Produkcja Netfliksa "Frankenstein" trafi na ekrany kin IMAX. To dobra wiadomość. Jaka jest więc zła? Będą to tylko nieliczne kina.
To jest film kinowy – twierdzi szef IMAX Rich Gelfond
Informację o tym przekazał sam szef sieci Rich Gelfond. W czasie wystąpienia na konferencji Axios Media Live nazwał nowe dzieło Guillermo del Toro
prawdziwym kinowym spektaklem, który idealnie nadaje się do kin IMAX.
Niestety Netflix nie zmienił dla "Frankensteina
" swojej polityki niechęci do kinowej dystrybucji. Dlatego też film nie trafi nawet do wszystkich kin sieci IMAX. Pojawi się tylko w wybranych lokacja i to na krótko. Premiera – według słów Gelfonda – będzie miała miejsce "za parę tygodni. "Frankenstein" na platformie Netflix zadebiutuje 7 listopada.
Światowa premiera filmu miała miejsce na festiwalu w Wenecji. Guillermo del Toro
jest wielkim fanem literackiego oryginału. Twierdził też, że większość adaptacji filmowych nie oddawała sprawiedliwości tekstowi, głównie za sprawą usuwania wielu elementów. Del Toro
marzył o opowiedzeniu całej historii.
Początkowo wydawało się, że film trafi do kin. Reżyser miał umowę ze studiem Universal na nakręcenie widowiska. Jednak wytwórnia przestraszyła się budżetu i ostatecznie z projektu zrezygnowała.
Z niebytu "Frankenstein
" powrócił za sprawą platformy Netflix. Gwiazdą obrazu został Oscar Isaac
. W obsadzie są także: Mia Goth, Jacob Elordi i Christoph Waltz
.
Zwiastun filmu "Frankenstein"