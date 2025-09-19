Luca Guadagnino wyreżyseruje "Mój chłopak się żeni 2"? Wszystko, co wiemy o projekcie

Luca Guadagnino najwyraźniej polubił współpracę z Julią Roberts. W rozmowie z Variety reżyser zadeklarował, że chętnie zająłby krzesło reżysera na planie zbliżającej się kontynuacji komedii romantycznej "Mój chłopak się żeni".
"Mój chłopak się żeni 2" w drodze. Co wiemy o kontynuacji?
"Mój chłopak się żeni 2
" jest na wczesnym etapie rozwoju od lipca. Nad scenariuszem pracuje Celine Song
, autorka "Poprzedniego życia
" i "Materialistów
". Mówi się, że do swojej roli powróci nie tylko Roberts
, ale także partnerujący jej Dermot Mulroney
. Na razie nie wiadomo, czy w projekt zaangażowana będzie też Cameron Diaz
, która w oryginale wcieliła się w narzeczoną tytułowego chłopaka.
Dermot Mulroney i Julia Roberts w filmie "Mój chłopak się żeni"
Dla Roberts
byłaby to druga współpraca z Guadagnino
– po zamykającym aktualnie jej filmografię thrillerze psychologicznym "Po polowaniu
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji.
Filmy Luki Guadagnino w podcaście Mam parę uwag
Filmy Luki Guadagnino
są wdzięcznym tematem do rozmowy. Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Suspirii
", "Do ostatniej kości
" i "Challengers
":
Zobacz zwiastun filmu "Mój chłopak się żeni"
Komedia romantyczna "Mój chłopak się żeni
" trafiła na ekrany w 1997 roku. Julia Roberts
zagrała w nim dziewczynę, która krótko przed ślubem swojego najlepszego przyjaciela uświadamia sobie, że jest w nim zakochana. Postanawia za wszelką cenę nie dopuścić do ceremonii. Przypominamy zwiastun: