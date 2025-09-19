Newsy Filmy Luca Guadagnino wyreżyseruje "Mój chłopak się żeni 2"? Wszystko, co wiemy o projekcie
Luca Guadagnino wyreżyseruje "Mój chłopak się żeni 2"? Wszystko, co wiemy o projekcie

World of Reel / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Daniele Venturelli
Luca Guadagnino najwyraźniej polubił współpracę z Julią Roberts. W rozmowie z Variety reżyser zadeklarował, że chętnie zająłby krzesło reżysera na planie zbliżającej się kontynuacji komedii romantycznej "Mój chłopak się żeni".

"Mój chłopak się żeni 2" w drodze. Co wiemy o kontynuacji?


"Mój chłopak się żeni 2" jest na wczesnym etapie rozwoju od lipca. Nad scenariuszem pracuje Celine Song, autorka "Poprzedniego życia" i "Materialistów". Mówi się, że do swojej roli powróci nie tylko Roberts, ale także partnerujący jej Dermot Mulroney. Na razie nie wiadomo, czy w projekt zaangażowana będzie też Cameron Diaz, która w oryginale wcieliła się w narzeczoną tytułowego chłopaka.

Dermot Mulroney i Julia Roberts w filmie "Mój chłopak się żeni"

Dla Roberts byłaby to druga współpraca z Guadagnino – po zamykającym aktualnie jej filmografię thrillerze psychologicznym "Po polowaniu", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji.

Filmy Luki Guadagnino w podcaście Mam parę uwag


Filmy Luki Guadagnino są wdzięcznym tematem do rozmowy. Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Suspirii", "Do ostatniej kości" i "Challengers":






Zobacz zwiastun filmu "Mój chłopak się żeni"


Komedia romantyczna "Mój chłopak się żeni" trafiła na ekrany w 1997 roku. Julia Roberts zagrała w nim dziewczynę, która krótko przed ślubem swojego najlepszego przyjaciela uświadamia sobie, że jest w nim zakochana. Postanawia za wszelką cenę nie dopuścić do ceremonii. Przypominamy zwiastun: 


My Best Friend’s Wedding 2  (2027)

 My Best Friend’s Wedding 2

