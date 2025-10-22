Gwiazda "Wcielenia" w obsadzie thrillera o ratowaniu dzieci

Annabelle Wallis to kolejna gwiazda, która dołączyła do obsady historycznego thrillera "Pedro Pan". Wcześniej informowaliśmy, że w reżyserowanej przez Richiego Adamsa produkcji wystąpią Néstor Carbonell, Allen Leech, Danny Pino, Paz Vega oraz Andy García. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w listopadzie w Meksyku.
"Pedro Pan" - co wiemy?
ma zagrać Penny Powers, brytyjską dyplomatkę, która brała udział w akcji Kindertransport podczas II wojny światowej, a później została kluczową agentką w operacji Pedro Pan, o której opowiada film. Aktorka znana jest m.in. z filmu "Wcielenie
" oraz serialu "Dynastia Tudorów
". Pojawi się też w filmie "90 minut do wolności
"
Akcja thrillera osadzona będzie w czasach po rewolucji kubańskiej pod rządami Fidela Castro
i opowie historię jednej z największych akcji ratowania dzieci w historii nowożytnej — tajnej operacji, w ramach której ponad 14 tysięcy kubańskich dzieci zostało przemyconych do USA, by uchronić je przed komunistyczną indoktrynacją.
Działo się to w latach 1960–1962. Rodzice, obawiając się reżimu Castro
, wysyłali swoje dzieci do Stanów Zjednoczonych w tajnym programie wspieranym przez Kościół katolicki i rząd USA. Dzieci w wieku od 6 do 18 lat trafiały później do bliskich, rodzin zastępczych lub katolickich organizacji charytatywnych.
Scenariusz napisali Adams
i Bart Gavigan
na podstawie historii stworzonej przez kompozytora Carlosa José Alvareza
, którego rodzice byli uchodźcami w ramach tej operacji.
Data premiery nie została jeszcze ustalona.
