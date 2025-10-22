Newsy Filmy Gwiazda "Wcielenia" w obsadzie thrillera o ratowaniu dzieci
Gwiazda "Wcielenia" w obsadzie thrillera o ratowaniu dzieci

Annabelle Wallis to kolejna gwiazda, która dołączyła do obsady historycznego thrillera "Pedro Pan". Wcześniej informowaliśmy, że w reżyserowanej przez Richiego Adamsa produkcji wystąpią Néstor CarbonellAllen Leech, Danny PinoPaz Vega oraz Andy García. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w listopadzie w Meksyku. 

"Pedro Pan" - co wiemy?



GettyImages-2203115798.jpg Getty Images © Chelsea Guglielmino


Wallis ma zagrać Penny Powers, brytyjską dyplomatkę, która brała udział w akcji Kindertransport podczas II wojny światowej, a później została kluczową agentką w operacji Pedro Pan, o której opowiada film. Aktorka znana jest m.in. z filmu "Wcielenie" oraz serialu "Dynastia Tudorów". Pojawi się też w filmie "90 minut do wolności"

Akcja thrillera osadzona będzie w czasach po rewolucji kubańskiej pod rządami Fidela Castro i opowie historię jednej z największych akcji ratowania dzieci w historii nowożytnej — tajnej operacji, w ramach której ponad 14 tysięcy kubańskich dzieci zostało przemyconych do USA, by uchronić je przed komunistyczną indoktrynacją.

Działo się to w latach 1960–1962. Rodzice, obawiając się reżimu Castro, wysyłali swoje dzieci do Stanów Zjednoczonych w tajnym programie wspieranym przez Kościół katolicki i rząd USA. Dzieci w wieku od 6 do 18 lat trafiały później do bliskich, rodzin zastępczych lub katolickich organizacji charytatywnych. 

Scenariusz napisali Adams i Bart Gavigan na podstawie historii stworzonej przez kompozytora Carlosa José Alvareza, którego rodzice byli uchodźcami w ramach tej operacji.

Data premiery nie została jeszcze ustalona.

"Wcielenie" - zwiastun film z Annabelle Wallis



