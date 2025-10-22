"Matki pingwinów": Netflix rozpoczął zdjęcia do 2. sezonu

Netflix ogłosił rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu serialu "Matki pingwinów". W nowej odsłonie historii o rodzicielstwie z wyzwaniami widzowie znów spotkają się z Kamą (Masza Wągrocka), Ulą (Barbara Wypych), Tatianą (Magdalena Różczka) i Jerzym (Tomasz Tyndyk), którzy wspólnie decydują się na prowadzenie własnej szkoły.
"Matki pingwinów" wracają. Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcie z planu drugiego sezonu
Netflix opisuje "Matki pingwinów
" jako czułą, pełną humoru i wzruszeń historię opowiedzianą z perspektywy rodzin dzieci z niepełnosprawnościami i neuroatypowych, która rozgrzała serca widzów. Serial został doceniony za wyjątkową wrażliwość podejmowanej tematyki. W drugim sezonie widzowie znów spotkają się z Kamą, Ulą, Tatianą i Jerzym. Zjednoczeni wspólnym celem stworzenia szkoły dostosowanej do potrzeb swoich dzieci mierzą się nie tylko z nowym zadaniem, ale i nieustającym wyzwaniem związanym z wychowywaniem i dorastaniem swoich pociech. Zobaczcie ich na pierwszym zdjęciu z planu:
Fot. K. Grabowska
Pierwszy sezon "Matek pingwinów
" trafił na Netflix 13 listopada 2024 roku. Produkcja utrzymywała się na liście TOP 10 serwisu w Polsce przez siedem tygodni. Została również doceniona przez branżę filmową – serial został nagrodzony m.in. statuetką za najlepszy filmowy serial fabularny na gali Polskich Nagród Filmowych Orzeł oraz otrzymał nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego. Poruszającą historię o młodych bohaterach oraz ich rodzicach wyróżniono też w "The New York Timesie" na liście najciekawszych zagranicznych seriali 2024 roku.
Zobacz zwiastun pierwszego sezonu "Matek pingwinów"
Gdy siedmioletni syn znanej zawodniczki MMA zostaje wyrzucony ze szkoły, jego mama zapisuje go do nowej placówki, w której rodzicielskie wyzwania nabierają dla niej nowego wymiaru. Kobieta zdaje sobie sprawę, że najtrudniejsza walka w jej życiu nie będzie toczyła się w oktagonie.