Darkseid wróci w nowym DC? James Gunn odpowiada

Czy Darkseid wróci w kinowym uniwersum DC kierowanym przez Jamesa Gunna? Kiedy kontrolę nad uniwersum sprawował Zack Snyder, Darkseid był ewidentnie szykowany na odpowiednika marvelowego Thanosa. Jakie są plany Gunna na tę postać?
James Gunn: Czy Darkseid będzie Thanosem DC? Podczas jednego z ostatnich wywiadów James Gunn został zapytany, co myśli o postaci Darkseida.
Reżyser i szef DC Studios powiedział, że tzw. Nowi Bogowie – do panteonu których należy Darkseid
– pojawią się w czekającym na premierę animowanym serialu "Mister Miracle"
.
Ale kiedy Gunn
został zagadnięty o komiksowe związki między więzieniem Salvation z drugiego sezonu "Peacemakera
" a Darkseidem
, odparł: Nie oczekujcie, że to będzie to samo
. Jest wiele elementów wspólnych między Darkseidem i Thanosem. Wyglądają dość podobnie. Z tego powodu, udzielając bardziej wyczerpującej odpowiedzi, niż mogliście się spodziewać, powiem, że wykorzystanie Darkseida jako wielkiego antagonisty niekoniecznie nas interesuje
, dodał Gunn
. Przyczyn jest oczywiście dużo. Ale przede wszystkim dlatego, że Zack Snyder zrobił pokazał go w swój bardzo cool sposób, oraz przez Marvela i Thanosa. Darkseida
w wersji Snydera
mogliśmy zobaczyć w widowisku "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
". Czarny charakter pojawiał się częściej w animowanych projektach DC
, m.in. serialu "Latawiec: W pytkę!
" czy filmach "Justice League Dark: Apokolips War
" oraz "Superman/Batman: Apokalipsa
".
"Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" – zwiastun
O czym opowiadała "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera"?
Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i Flash, byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.