Billy Magnussen kontra potwór żywiący się alkoholem we krwi

W sieci pojawiła się informacja, że Billy Magnussen ("Nie czas umierać") i Lulu Wilson ("Zagłada domu Usherów") wystąpią wspólnie w horrorze komediowym "Buzzkill" w reżyserii Joego Lyncha ("Korpo"). Zdjęcia do filmu rozpoczną się na początku 2026 roku w Teksasie. Sprzedażą projektu podczas American Film Market zajmą się Anonymous Content i The Veterans.

Połączenie "Na rauszu" i "Cichego miejsca"



GettyImages-2176036560.jpg Getty Images © Jeff Kravitz

Film opisywany jest jako połączenie "Cichego miejsca" i "Na rauszu". Akcja rozgrywa się w małym teksańskim miasteczku, które nawiedza potwór widoczny wyłącznie dla osób będących pod wpływem alkoholu.

Magnussen wcieli się w rolę szeryfa Reda — owdowiałego i trzeźwiejącego alkoholika. Gdy mieszkańcy zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach, Red odkrywa, że potwór żywi się alkoholem we krwi swoich ofiar. W obliczu zbliżającego się dorocznego festiwalu piwnego, podczas którego cała społeczność z pewnością się upije, Red musi stawić czoła swoim demonom i sięgnąć po butelkę po raz ostatni, by uratować miasto. Lulu Wilson zagra jego mściwą młodszą siostrę, Lydię.

Scenariusz filmu napisał Colin McLaughlin. Producentami "Buzzkill" są bracia Dane i Cole Eckerle  z firmy Bad Grey, jak również Jonathan Schwartz i Nick Shumaker z Anonymous Content oraz David Levine. Magnussen współprodukuje film w ramach swojej firmy HappyBad Bungalow.

Eckerle określił "Buzzkill" jako historię, która jest zarazem zabawna, przerażająca i wypełniona akcją. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

"Korpo" - zwiastun



