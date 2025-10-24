Billy Magnussen kontra potwór żywiący się alkoholem we krwi

W sieci pojawiła się informacja, że Billy Magnussen ("Nie czas umierać") i Lulu Wilson ("Zagłada domu Usherów") wystąpią wspólnie w horrorze komediowym "Buzzkill" w reżyserii Joego Lyncha ("Korpo"). Zdjęcia do filmu rozpoczną się na początku 2026 roku w Teksasie. Sprzedażą projektu podczas American Film Market zajmą się Anonymous Content i The Veterans.
Połączenie "Na rauszu" i "Cichego miejsca"
Film opisywany jest jako połączenie "Cichego miejsca
" i "Na rauszu
". Akcja rozgrywa się w małym teksańskim miasteczku, które nawiedza potwór widoczny wyłącznie dla osób będących pod wpływem alkoholu.
Magnussen wcieli się w rolę szeryfa Reda — owdowiałego i trzeźwiejącego alkoholika. Gdy mieszkańcy zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach, Red odkrywa, że potwór żywi się alkoholem we krwi swoich ofiar. W obliczu zbliżającego się dorocznego festiwalu piwnego, podczas którego cała społeczność z pewnością się upije, Red musi stawić czoła swoim demonom i sięgnąć po butelkę po raz ostatni, by uratować miasto. Lulu Wilson
zagra jego mściwą młodszą siostrę, Lydię.
Scenariusz filmu napisał Colin McLaughlin
. Producentami "Buzzkill
" są bracia Dane
i Cole Eckerle
z firmy Bad Grey, jak również Jonathan Schwartz
i Nick Shumaker
z Anonymous Content oraz David Levine
. Magnussen
współprodukuje film w ramach swojej firmy HappyBad Bungalow. Eckerle
określił "Buzzkill"
jako historię, która jest zarazem zabawna, przerażająca i wypełniona akcją. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
