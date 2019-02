Producenci "Bonda" zabiegają o Ramiego Maleka

Getty Images © Frazer Harrison



Trwa kompletowanie obsady 25. części przygód Jamesa Bonda. Jak podaje branżowa gazeta "Variety", producenci są zdeterminowani, by do roli głównego złoczyńcy zaangażować tegorocznego laureata Oscara Ramiego Maleka . Starają się więc dopasować grafik zdjęć do terminarza aktora, aby nie kolidowały one z pracami na planie finałowego sezonuO krok od udziału w filmie jest także Billy Magnussen ). Aktor miałby wcielić się w postać podobną do tej, którą we wcześniejszych "Bondach" grał Jeffrey Wright – agenta CIA pomagającego 007 w trakcie jego misji.Do obsadzenia są jeszcze dwie ważne postacie kobiece. Pierwsza to młoda agentka MI6, druga przypomina bohaterkę Olgi Kurylenko Zdjęcia ruszają wiosną. Za kamerą stanie Cary Fukunaga ). Prócz Daniela Craiga na ekran powrócą m.in. Lea Seydoux Premiera 8 kwietnia 2020 roku.