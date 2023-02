Disney+ bez programów Hulu? Czy to możliwe?

Czy jest miejsce dla Hulu w portfolio Disneya?

Bob Iger w tym tygodniu ujawnił strategię rozwoju Disneya na najbliższe miesiące. Będzie cięcie kosztów i zarabianie na sprawdzonych markach. A w jednym z ostatnich wywiadów zasiał też wątpliwości co do przyszłości platformy Hulu.. Wersja beta wystartowała jesienią 2007 roku.Była to inicjatywa kilku koncernów medialnych. Od 2019 roku, a pozostałe 33% Comcast. Oba koncerny mają inne własne platformy: Disney - Disney+, a Comcast - Peacock. Na świecie tytuły Hulu znajdują sięJednak los Hulu zmieni się w przyszłym roku. Wtedy to bowiem wejdzie w życie klauzula, zgodnie z którą Comcast może zażądać, by Disney od kupił od niego pozostałe udziały. Sam Disney też może zażądać ich kupna. Jednak Disney jest, a odkupienie udziałów od Comcastu nie będzie tanią inwestycją. Dlatego też w wywiadzie dla CNBC Bob Iger nie wykluczył, że Disney zdecyduje się na sprzedaż platformy.- powiedział Iger. -Dociskany przez dziennikarza, czy Comcast wyraził chęć odkupienia udziałów Disneya, Iger odparł tylko:. A kiedy dziennikarz stwierdził, że większość analityków spodziewa się, że to Disney przejmie pełną kontrolę nad Hulu, odparł:Hulu jest tym miejscem w ofercie Disneya, w którym znajdują się tytuły skierowane głównie do starszej niż Disney+ widowni. To właśnie ta platforma przygotowała serial " Opowieść podręcznej ", który przyniósł jej najwięcej nagród. W ostatnim czasie za sprawą tej platformy mogliśmy obejrzeć takie seriale jak " Zbrodnie po sąsiedzku ", " Pam i Tommy " czy " Witamy w Chippendales ".Dla Hulu powstają również filmy pełnometrażowe. W ubiegłym roku hitami platformy były m.in. " Fire Island " i " Predator: Prey ".