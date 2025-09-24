Newsy Filmy "Bond 26": Denis Villenuve nie spieszy się z castingiem. Zdjęcia po "Diunie 3"
Filmy

"Bond 26": Denis Villenuve nie spieszy się z castingiem. Zdjęcia po "Diunie 3"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Bond+26%22%3A+Denis+Villenuve+nie+spieszy+si%C4%99+z+castingiem.+Zdj%C4%99cia+po+%22Diunie+3%22-163082
&quot;Bond 26&quot;: Denis Villenuve nie spieszy się z castingiem. Zdjęcia po &quot;Diunie 3&quot;
Spekulacje, kto przejmie rolę Jamesa Bonda po Danielu Craigu trwają dosłownie od lat. Wygląda na to, że na oficjalne informacje będziemy musieli jeszcze sporo poczekać.

Casting na Bonda? Dopiero po zdjęciach do trzeciej części "Diuny"


Jak podaje Deadline, Denis Villeneuve zamierza zająć się castingiem na nowego agenta 007 dopiero po zakończeniu prac na planie trzeciej części "Diuny". Początek zdjęć do "Bonda 26" zaplanowano na 2027 rok. Oznacza to, że film raczej nie trafi na ekrany wcześniej niż w 2028 roku.

GettyImages-2202019540.jpg Getty Images © Emma McIntyre

Na razie wiadomo jedynie, że do roli poszukiwany jest aktor będący z pochodzenia Brytyjczykiem (a zatem Glen Powell i Austin Butler mogą spać spokojnie) w wieku ok. 30 lat (co dyskwalifikuje też Aarona Taylora-Johnsona, Jacka Lowdena i Scotta Rose'a-Marsha). Twórcy chcą postawić na świeżą twarz – nie będzie to zatem gwiazda o ugruntowanej pozycji (a więc na pewno nie Henry CavillIdris Elba ani Tom Hardy).

Wśród faworytów do roli Jamesa Bonda wymieniano też Jacoba Elordiego, Harrisa Dickinsona i Toma Hollanda.

Zobacz zwiastun filmu "Nie czas umierać"


Aktualnie cykl filmów o przygodach Jamesa Bonda zamyka film "Nie czas umierać" z Danielem Craigiem w roli głównej. Trafił on na ekrany w 2021 roku. Przypominamy zwiastun: 



Agent 007 wycofał się ze służby i cieszy się życiem na Jamajce. Idyllę przerywa wizyta przyjaciela z CIA Feliksa Leitera, który prosi go o uratowanie porwanego naukowca. Misja okazuje się bardziej zdradziecka, niż zakładano i prowadzi Bonda tropem złoczyńcy dysponującego nową niebezpieczną technologią.

Powiązane artykuły Bond 26

Zobacz wszystkie artykuły

Dune: Part Three  (2026)

 Dune: Part Three

Bond 26  (2028)

 Bond 26

Diuna  (2021)

 Diuna

Diuna: Część druga  (2024)

 Diuna: Część druga

Najnowsze Newsy

Filmy

Bardem i Ruffalo producentami filmu o Palestynie [ZWIASTUN]

Gry

Pokémon Legends Z-A – Francuska rewolucja?

1 komentarz
Wideo

Marzenia się spełniają. Oto nowy zwiastun "Wicked: Na dobre"

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

16. American Film Festival: "Megadoc" i "To Dorotka!" w programie

Gry

Kazuma Kiryu powraca! Remake "Yakuzy 3" z datą i zwiastunem

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Włosi mają szansę pokonać "Franza Kafkę" Holland?

Filmy Multimedia

"Martwi przed świtem": teaser. Polski horror w stylu giallo?

7 komentarzy