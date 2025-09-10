Sigourney Weaver oglądała "Obcego: Ziemia". Co sądzi?

Serial "Obcy: Ziemia", którego emisja wciąż trwa, dotychczas zbiera pozytywne opinie. O swoje zdanie na temat produkcji została zapytana główna bohaterka czterech pierwszych filmów cyklu, Sigourney Weaver. Wygląda na to, że aktorka dołączyła do grupy fanów produkcji Noah Hawleya.
Co Sigourney Weaver powiedziała o "Obcym: Ziemia"?
– Podziwiam w nim to, że nie jest skoncentrowany na Obcym. Chodzi o to, w jakim świecie będziemy żyć za 100 lat
– powiedziała o serialu w wywiadzie dla portalu Collider. – Myślę, że jego zakres tematów jest o wiele szerszy niż w przypadku innych projektów o Obcym. Fascynujące. Jest tu znacznie więcej o naszym świecie, o tym, co się z nim stanie, co będzie ważne, o roli chciwości
.
Weaver Getty Images © Stefania D'Alessandro
podkreśliła, że w jej opinii "Obcy: Ziemia
" to nie tylko udana produkcja na miarę serii, ale również bez powiązania z cyklem. – Niektóre z motywów, które zawsze były częścią serii "Obcy", teraz eksplodowały na ekranie. Myślę, że serial został świetnie obsadzony i pięknie zrobiony. Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, że to telewizja.
Pomimo plotek o cyfrowym odmłodzeniu postaci i jej pojawieniu się w "Obcym: Romulus
", Ellen Ripley
na razie nie wróciła do serii. Weaver
również nie wspomina o chęci powrotu na ekran. Na razie promuje swój najnowszy film, "Dust Bunny
" Bryana Fullera
z Madsem Mikkelsenem
.
O czym opowiada serial "Obcy: Ziemia"?
Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.
Główną bohaterką serialu jest Wendy grana przez Sydney Chandler
. To ona stanie na czele odkrycia tajemniczego kosmicznego statku, który rozbija się na Ziemi. W obsadzie znaleźli się też Timothy Olyphant
, który wcieli się w będącego jej mentorem androida imieniem Kirsh, oraz David Rysdahl
. W pozostałych rolach Alex Lawther
, Essie Davis
, Adarsh Gourav
, Kit Young
, Babou Cessay, Erana James
, Lily Newmark
i Adrian Edmonson.
Zwiastun serialu "Obcy: Ziemia"