Bogowie zdecydowali: "Percy Jackson" potrwa przynajmniej trzy sezony

"Percy Jackson" - historia potrwa dłużej

Co wydarzy się w drugim sezonie "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich"?

Zobacz zwiastun serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

Grudniowa data premiery drugiego sezonu oznacza więc udostępnienie widzom nowych odcinku niemal dokładnie dwa lata po starcie serialu. Ciężko powiedzieć, czy ten okres dwuletniej przerwy będzie się tyczył także zamówionego właśnie sezonu numer trzy. Każdy sezon oparty ma być na kolejnej odsłonie pięciotomowego cyklu Ricka Riordana , z trzecią pod tytułem "Klątwa tytana" zapowiedzianą jako oś trzeciego sezonu.Zdaniem dziennikarzy, twórcy ostrzą sobie zęby na doprowadzenie cyklu do samego końca, co oznaczałoby konieczność realizacji łącznie pięciu sezonów serialu. Być może tym właśnie podyktowana jest tak szybka decyzja o realizacji trzeciego sezonu – da to odpowiednią ilość czasu na pracę scenopisarskie i preprodukcyjne, by być w stanie wejść na plan wcześniej i ukryć zmiany dorastających aktorów.Przypomnijmy, że pierwszy sezon serialu " Percy Jackson i bogowie olimpijscy " zanotował najwyższe wyniki oglądalności spośród oryginalnych seriali Disney+ po wyłączeniu franczyz Marvela oraz " Gwiezdnych wojen ". Decyzja o kontynuacji serialu nie należała więc do najtrudniejszych.W drugim sezonie serialu " Percy Jackson i bogowie olimpijscy " tytułowy bohater ( Walker Scobell ) po roku nieobecności powraca do Obozu Herosów i odkrywa, że jego świat przewrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth ( Leah Jeffries ) nie jest już taka sama; Percy odkrywa też, że jego bratem jest cyklop, Grover ( Aryan Simhadri ) zaginął, a obóz jest oblężony przez siły Kronosa. Próbując wszystko naprawić, Percy trafi na śmiercionośne wody Morza Potworów, gdzie czeka go tajemniczy los.