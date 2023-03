Box Office Świat: "Creed III" nie oddał pozycji lidera

Zwiastun filmu "Creed III"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Światowe kina są ostatnio pełne widzów. I w końcu do rywalizacji na dobre włączyły się amerykańskie produkcje. W pierwszej trójce są aż dwa hollywoodzkie tytuły. Jednak kino z Azji nie daje za wygraną. Świetne wyniki uzyskały w weekend nie tylko filmy z Chin, ale również z Japonii i Indii.Numerem jeden pozostał. W czasie drugiego weekendu zarobił. Film świetnie radzi sobie przede wszystkim w Europie. Po 12 dniach wyświetlania ma na swoim koncie 12,4 mln dolarów we Francji, 11,3 mln w Wielkiej Brytanii, 7,9 mln w Niemczech i 5,9 mln we Włoszech. W sumie zagraniczne wpływy wynoszą 78 mln dolarów, a globalne 179,4 mln.Numerem dwa w naszym zestawieniu jest chiński komediodramat(Post Truth). Historia mężczyzny, który za sprawą plotek może stracić cmentarz, w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zgarnęłaNa trzecim miejscu wylądowała nowość z Ameryki. Slasher zadebiutował w 53 krajach świata i w weekend zarobił w nich. Ponieważ premierę miał już w środę, to na koniec tygodnia na jego koncie było 22,6 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w historii cyklu, lepsze o 60% od startuprzed rokiem.może pochwalić się rekordowym otwarciem serii w 29 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Australii, Meksyku, Brazylii, Holandii i we Włoszech. Wielka Brytania jest na razie najlepszym zagranicznym rynkiem z kwotą 3,6 mln dolarów. Film dobrze sprzedał się też we Francji (3,5 mln dolarów). W oby tych krajach jednakprzegrał z. W Meksyku też był numerem dwa z wynikiem 2,0 mln dolarów. Takie same wpływy w Australii dały jednak pozycję lidera. W Brazyliiteż był numerem jeden (1,8 mln dolarów).Numerem cztery naszego zestawienia jest druga z chińskich nowości, dreszczowiec(Revival). Ekranizacja japońskiego kryminału Keigo Higashino zarobiła na dzień dobryZ miejsca drugiego na piąte spadło widowisko Marvela . Tym razem film zarobił. Łącznie daje to 249,6 mln dolarów. Porównujący wyniki poprzednich części z tych samych rynków, ale bez Chin,sprzedaje się o 10% lepiej niż pierwszy, ale o 13% gorzej niżTymczasem dobra passa bollywoodzkiego kina nadal trwa. W minionym tygodniu do kin trafiła komedia romantyczna. Według źródeł indyjskich weekendowe otwarcie wyniosło. Ponieważ film miał premierę już w środę, to w sumie na jego koncie znajduje się 11,5 mln dolarów.Powrót do naszego zestawienia zaliczyła japońska animacja. Było to możliwe dzięki fenomenalnemu startowi w Korei Południowej. W ciągu pięciu dni animacja zgarnęła tam 7,9 mln dolarów. Jest to już kolejna japońska produkcja, która trafia na szczyt koreańskiego box office'u w ostatnich miesiącach. Dzięki temu łącznie w weekend film zarobiłto jeden z największych japońskich hitów wszech czasów. Dzięki premierze w Korei Południowej łączne wpływy animacji wynoszą 111,5 mln dolarów.Ostatnim filmem w naszym rankingu jest nowość z Adamem Driverem . Survivalowe widowisko łączące nowoczesne technologie z dinozaurami zadebiutowało w 32 krajach świata. Weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie poza granicami USA film zarobił 8,5 mln dolarów.Na razie najlepszym rynkiem jest Wielka Brytania, skąd pochodzi 1,5 mln dolarów.w kolejnych krajach będzie się pojawiać stopniowo. We Francji i Hiszpanii zadebiutuje w tym miesiącu, w Korei Południowej i we Włoszech w kwietniu, a w Japonii dopiero w maju.