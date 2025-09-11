Newsy Filmy Reżyserka "Kłamstewka" wraca z nowym filmem. W obsadzie Lucy Liu
Deadline / autor: /
Reżyserka &quot;Kłamstewka&quot; wraca z nowym filmem. W obsadzie Lucy Liu
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
Lucy Liu ("Czerwona Jedynka") i Charles Melton ("Wojna") zostaną gwiazdami nowego filmu Lulu Wang ("Kłamstewko"). Reżyserka wraca na ekrany z pierwszym pełnometrażowym tytułem od 2019 roku. Będzie nim adaptacja powieści "Audition" autorstwa Katie Kitamury.

GettyImages-2039640365.jpg Getty Images © Araya Doheny

Co wiemy o filmie "Audition"?



Książka jest tegoroczną nowością, wydaną w kwietniu nakładem Riverhead Books. Odniosła już niemały sukces – znalazła się na długiej liście nominowanych do nagrody Bookera. 

Główną bohaterką powieści zostaje uznana aktorka żyjąca w Nowym Jorku. Pewnego dnia przed jej drzwiami pojawia się młody mężczyzna, który twierdzi, że jest jej zaginionym synem. Spotkanie zaczyna przeradzać się w tajemnicę odkrywającą przed bohaterami głęboko ukryte wyrzuty sumienia i grzechy przeszłości.

Wang będzie pracowała na scenariuszu napisanym wspólnie z polsko-amerykańską dramatopisarką Martyną Majok, laureatką nagrody Pulitzera.

Za produkcję odpowiada m.in. firma Higher Ground, założona przez byłego prezydenta USA Baracka Obamę i żonę Michelle. Adaptowana powieść została udostępniona przez polityka jako część jego listy czytelniczej na lato, którą dzieli się w mediach społecznościowych. Wtedy napisał o "Audition": to spokojna powieść o sposobach, dzięki którym ukrywamy swoją prawdziwą tożsamość przed innymi – i przed sobą.

W gronie współtworzących projekt znajduje się też studio Laika, znane z takich animacji jak "Praziomek", "Kubo i dwie struny" czy "Koralina i tajemnicze drzwi".

O czym opowiada film "Kłamstweko"?



Poprzedni film Wang, "Kłamstewko", został stworzony przez studio A24. Gdy mieszkająca w Nowym Jorku Billi dowiaduje się o chorobie ukochanej babci Nai Nai, w pierwszym odruchu chce wskakiwać do samolotu, żeby się z nią pożegnać. Jednak rodzina Billi decyduje się zataić przed Nai Nai informację o jej stanie zdrowia i postanawia zorganizować rodzinne spotkanie pod pretekstem skleconego naprędce absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. Co z tego, że pan młody zna się ze swoją narzeczoną zaledwie od kilku tygodni! Wszystkie tajemnice są dozwolone, a dzięki temu przyjazd całej rodziny, rozsianej po całym świecie, nie wzbudza podejrzeń ukochanej babci.

Zwiastun filmu "Kłamstewko"



