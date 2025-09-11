Reżyserka "Kłamstewka" wraca z nowym filmem. W obsadzie Lucy Liu

Lucy Liu ("Czerwona Jedynka") i Charles Melton ("Wojna") zostaną gwiazdami nowego filmu Lulu Wang ("Kłamstewko"). Reżyserka wraca na ekrany z pierwszym pełnometrażowym tytułem od 2019 roku. Będzie nim adaptacja powieści "Audition" autorstwa Katie Kitamury. Getty Images © Araya Doheny
Co wiemy o filmie "Audition"?
Książka jest tegoroczną nowością, wydaną w kwietniu nakładem Riverhead Books. Odniosła już niemały sukces – znalazła się na długiej liście nominowanych do nagrody Bookera. Główną bohaterką powieści zostaje uznana aktorka żyjąca w Nowym Jorku
. Pewnego dnia przed jej drzwiami pojawia się młody mężczyzna, który twierdzi, że jest jej zaginionym synem. Spotkanie zaczyna przeradzać się w tajemnicę odkrywającą przed bohaterami głęboko ukryte wyrzuty sumienia i grzechy przeszłości. Wang
będzie pracowała na scenariuszu napisanym wspólnie z polsko-amerykańską dramatopisarką Martyną Majok
, laureatką nagrody Pulitzera.
Za produkcję odpowiada m.in. firma Higher Ground, założona przez byłego prezydenta USA Baracka Obamę i żonę Michelle.
Adaptowana powieść została udostępniona przez polityka jako część jego listy czytelniczej na lato, którą dzieli się w mediach społecznościowych. Wtedy napisał o "Audition": to spokojna powieść o sposobach, dzięki którym ukrywamy swoją prawdziwą tożsamość przed innymi – i przed sobą
.
W gronie współtworzących projekt znajduje się też studio Laika
, znane z takich animacji jak "Praziomek
", "Kubo i dwie struny
" czy "Koralina i tajemnicze drzwi
".
O czym opowiada film "Kłamstweko"?
Poprzedni film Wang
, "Kłamstewko
", został stworzony przez studio A24. Gdy mieszkająca w Nowym Jorku Billi dowiaduje się o chorobie ukochanej babci Nai Nai, w pierwszym odruchu chce wskakiwać do samolotu, żeby się z nią pożegnać. Jednak rodzina Billi decyduje się zataić przed Nai Nai informację o jej stanie zdrowia i postanawia zorganizować rodzinne spotkanie pod pretekstem skleconego naprędce absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. Co z tego, że pan młody zna się ze swoją narzeczoną zaledwie od kilku tygodni! Wszystkie tajemnice są dozwolone, a dzięki temu przyjazd całej rodziny, rozsianej po całym świecie, nie wzbudza podejrzeń ukochanej babci.
