OSCARY 2026: Filmy z WFF, Wenecji, Berlina i Cannes z szansami na statuetkę

Już 43 państwa mają swoich kandydatów w walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Wśród nich są tytuły prezentowane na Warszawskim Festiwalu Filmowym, Berlinale oraz festiwalach w Cannes i Wenecji.

Najlepszy film WFF w rywalizacji



Ciekawego wyboru dokonała Rumunia. Oscara ma dla tego kraju zdobyć zwycięzca konkursu międzynarodowego ubiegłorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego "Najeźdźcy".

Natalia i Ginel opuszczają swoją małą rumuńską wioskę nad Dunajem, aby pracować za granicą w dużym flamandzkim mieście. Pewnego wieczoru, po tym, jak zostaje zaatakowana po spotkaniu z miejscowym, Natalia prosi Ita, przyjaciela z domu, który stał się oszustem, o pomoc. Ita wykorzystuje ich frustrację przeciwko wartościom świata, który uważają za arogancki, dekadencki i historycznie winny ich nędzy jako obywateli drugiej kategorii — niewidzialnych migrantów.

Rumunia najbliżej Oscara była 5 lat temu, kiedy nominację wywalczył dokument "Kolektyw".

Zwiastun filmu "Najeźdźcy"





Debiut wart Oscara?



Holandia zdecydowała się wystawić do oscarowej rywalizacji dzieło debiutanta "Rietland". Obraz miał swoją premierę w tym roku w ramach canneńskiego Tygodnia Krytyki.

Bohaterem filmu jest starszy mężczyzna, który odkrywa ciało dziewczynki. Tajemnica jej śmierci napełnia go obsesją, co prowadzi do odsłonięcia mrocznych tajemnic lokalnej wspólnoty.

Holandia zdobyła do tej pory trzy Oscary. Jednak wszystkie w XX wieku.

Zwiastun filmu "Rietland"





Egipt stawia na film nagrodzony w USA



Egipt w tym roku wysyła do Los Angeles film, który odniósł już sukces na amerykańskiej ziemi. To "Happy Birthday", który został obsypany nagrodami na tegorocznym festiwalu Tribeca.

Film jest historią 8-letniej pokojówki, która postanawia przygotować tort urodzinowy dla swojej przyjaciółki, córki bogatej rodziny, dla której pracuje. Ta prosta decyzja będzie miała jednak spore konsekwencje.

Egipt od wielu lat próbuje zdobyć Oscara. Do tej pory żaden film nie zdobył choćby nominacji.

Od serialu internetowego do kandydata do Oscara



Kandydatem Indonezji został film "Sore: Istri dari Masa Depan". To kinowa adaptacja serialu internetowego z 2017 roku. Obraz powstał w koprodukcji z Chorwacją.

Bohaterem filmu jest mężczyzna mieszkający samotnie w Chorwacji. Pewnego dnia na jego drodze pojawia się kobieta, która twierdzi, że jest jego żoną z przyszłości wysłaną, by pomóc mu w naprawieniu życiowych błędów.

Indonezja wysyła filmy do Los Angeles od końca lat 80. Wciąż czeka na pierwszą nominację.

Zwiastun filmu "Sore: Istri dari Masa Depan"





Bocian, człowiek dwa bratanki



Kolejnym dokumentem w tegorocznym wyścigu oscarowym został kandydat Macedonii Północnej "Prikaznata za Siljan". Obraz miał właśnie swoją premierą na zakończonym niedawno festiwalu w Wenecji.

Film opowiada historię Nikoli. To rolnik, który staje się ofiarą nowych przepisów, które uniemożliwiają mu sprzedaż ziemi i upraw. Udaje mu się jednak zdobyć nową pracę, gdzie natrafia na rannego bociana. Tak rodzi się niezwykła przyjaźń.

Macedonia Północna walczy o Oscara od drugiej połowy lat 90. XX wieku. Do teraz dorobiła się dwóch nominacji, w tym za dokument "Kraina miodu", który wyreżyserowała autorka tegorocznego kandydata, filmu "Prikaznata za Siljan"

I jeszcze jeden film z Wenecji w rywalizacji



Swojego kandydata wybrała też Słowacja. Został nim pokazywany w sekcji Horyzonty na tegorocznym festiwalu w Wenecji dramat "Otec".

Obraz opowiada historię mężczyzny, który musi zmagać się z konsekwencjami nieumyślnego pozostawienia maleńkiej córeczki w samochodzie na parking w upalny dzień.

Od czasu podziału Czechosłowacji żaden film reprezentujący Słowację nie zdobył nominacji do Oscara.

Zwiastun filmu "Otec"




Doceniony w Berlinie dramat kandydatem Słowenii



Z kolei Słowenia wysyła do Los Angeles film nagrodzony przez jury ekumeniczne na festiwalu w Berlinie pod tytułem "Kaj ti je deklica".

Jest to historia budzącej się seksualności 16-letniej dziewczyny uczęszczającej do katolickiej szkoły i śpiewającej w żeńskim chórze.

Od upadku Jugosławii żaden film ze Słowenii nie zdobył nominacji do Oscara.

Zwiastun filmu "Kaj ti je deklica"





Obsypany nagrodami kandydat Urugwaju



Urugwaj wystawia do rywalizacji oscarowej film, który został doceniony na licznych festiwalach – "Agarrame fuerte".

To opowieść o 39-letniej Adeli, która musi poradzić sobie z utratą najlepszej przyjaciółki. Wspomina wydarzenia, które rozegrały się dekadę wcześniej.

Urugwaj nie ma szczęścia do Oscarów. Żaden film nie otrzymał nominacji, a trzy zostały zdyskwalifikowane.

Zwiastun filmu "Agarrame fuerte"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Armenia: "Mes fantômes arméniens"
Austria: "Paw zwyczajny"
Azerbejdżan: "Tağıyev: Neft"
Belgia: "Młode matki"
Bułgaria: "Stadoto"
Chile: "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Chorwacja: "Fiume o morte!"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Dominikana: "Pepe"
Egipt: "Happy Birthday"
Ekwador: "Chuzalongo"
Estonia: "Pikad paberid"
Filipiny: "Magalhães"
Holandia: "Rietland"
Indonezja: "Sore: Istri dari Masa Depan"
Irak: "Mamlaket al-Qasab"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kambodża: "Tenement"
Kanada: "To, co zabijasz"
Korea Południowa: "Eojjeolsuga eobsda"
Kostaryka: "El monaguillo, el cura y el jardinero"
Łotwa: "Ogar Boga"
Macedonia Północna: "Prikaznata za Siljan"
Maroko: "Calle Málaga"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Peru: "Kinra"
Rumunia: "Najeźdźcy"
Słowacja: "Otec"
Słowenia: "Kaj ti je deklica"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"
Urugwaj: "Agarrame fuerte"

