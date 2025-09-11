Newsy Filmy James Gunn ujawnia, dla kogo napisał rolę Peacemakera
Uwielbiany przez widzów serial "Peacemaker" mógł być zupełnie innym projektem. Jak wiemy, wybór Johna Ceny okazał się strzałem w "10". Kulisy powstawania produkcji wyjawił właśnie James Gunn. W programie radiowym Howarda Sterna przyznał, że napisał rolę dla innego znanego aktora z przeszłością w wrestlingu. 

Kto mógł zostać Peacemakerem? Ujawnia James Gunn



Reżyser nie krył, że rola miała powędrować do jego współpracownika z planu innej superbohaterskiej produkcji. – To był Dave Bautista. To mój bardzo dobry przyjaciel. Oczywiście gra Draxa w "Strażnikach Galaktyki". I napisałem dla niego rolę Peacemakera – wyjaśnia Gunn. – Zaproponowaliśmy mu tę rolę, ale zaproponowano mu dwa filmy, a my nie płaciliśmy mu dużo. Musiał więc iść tam, gdzie były pieniądze.

John Cena w serialu "Peacemaker"

Rozpoczęły się więc poszukiwania innego aktora. Gunn postanowił, że zaprosi na spotkanie człowieka, którego talent komediowy bardzo ceni. – Zawsze byłem fanem Johna, zwłaszcza od czasów "Wykolejonej". Uważałem go za tak zabawnego w tym filmie, że spotkałem się z nim, porozmawialiśmy i od razu się zaprzyjaźniliśmy.

Pracowałem z nim więcej niż z jakimkolwiek innym aktorem, bo nakręciliśmy dwa sezony "Peacemakera", "Legion samobójców: The Suicide Squad" i zrobimy razem jeszcze więcej. To fantastyczny facet, fantastyczny aktor. Naprawdę, myślę, że kocham Peacemakera bardziej niż cokolwiek innego, co nakręciłem – przyznał Gunn.

O czym opowiada serial "Peacemaker"?



Akcja serialu toczy się po wydarzeniach przedstawionych w filmie "Legion samobójców: The Suicide Squad". Poznajemy w nim dalsze losy superbohatera o wątpliwej etyce, który dla pokoju zrobi wszystko, niezależnie, ile mężczyzn, kobiet i dzieci będzie musiał zabić. Po opuszczeniu szpitala Peacemaker (John Cena), znany także jako Christopher Smith, ma nadzieję cieszyć się wolnością. Niestety szybko upomina się o niego kierowany przez Clemsona Murna (Chukwudi Iwuji) oddział do zadań specjalnych. Ma on dla niego propozycję nie do odrzucenia.

Recenzja 1. sezonu serialu "Peacemaker"



