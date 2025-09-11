Daniel Day-Lewis wraca do aktorstwa. Mówi, dlaczego przestał grać

Wielu widzów czekało na ten powrót. Z ośmioletniej przerwy od aktorstwa powraca Daniel Day-Lewis, laureat trzech Oscarów. Brytyjczyk wystąpił w fabularnym debiucie swojego syna Ronana o tytule "Anemone". W wywiadzie udzielonym magazynowi Rolling Stone ujawnił, dlaczego zrezygnował z występów na ekranach na rzecz innych zajęć.
Dlaczego Daniel Day-Lewis przestał grać w filmach? Day-Lewis
ogłosił swoje odejście od aktorstwa po wystąpieniu w filmie "Nić widmo
" Paula Thomasa Andersona
. Wówczas przedstawicielka aktora w specjalnym oświadczeniu poinformowała, że jest to prywatne postanowienie aktora, na temat którego nie będzie dyskutował ani on ani żadna osoba go reprezentująca.
– Tak naprawdę nigdy nie zamierzałem przejść na emeryturę
– przyznał w wywiadzie Day-Lewis
. – Po prostu przestałem wykonywać ten konkretny rodzaj pracy, żeby móc zająć się czymś innym. Podobno już dwa razy oskarżono mnie o przejście na emeryturę. Nigdy nie zamierzałem przechodzić na emeryturę.
Getty Images © Jason Merritt
– Im jestem starszy, tym dłużej zajmuje mi odnalezienie drogi powrotnej do miejsca, gdzie znów płonie ogień. Ale praca z Ronanem sprawiła, że ten ogień po prostu rozpalił się. I od początku do końca, spędzanie z nim tego czasu było czystą radością
– przyznał.
Aktor już raz zrezygnował z zawodu. Było to pod koniec lat 90., po filmie "Bokser"
. Zamiast gry przed kamerami wybrał wyprowadzkę do Włoch i pracę jako szewc. Do powrotu do aktorstwa namówił go dopiero Martin Scorsese
, który chciał, żeby wystąpił w "Gangach Nowego Jorku"
. Day-Lewis
powrócił, ale był bardzo wybredny przy wyborze ról. Po filmie Scorsesego wystąpił jedynie w pięciu produkcjach kinowych.
O czym opowiada film "Anemone"?
Film jest opowieścią o Rayu, byłym żołnierzu, który mieszka na odludziu w północnej Anglii. Jego brat Jem przyjeżdża do jego domu i konfrontuje go z prawdą o przyszłości ich rodziny. Wygląda na to, że nastoletni syn Raya, Brian, zaczyna podążać tą samą autodestrukcyjną ścieżką, którą poszedł jego ojciec. Rodzina chce uratować chłopaka, ale dla głównego bohatera będzie oznaczało to konfrontację z przeszłością.
W obsadzie filmu poza Day-Lewisem
, który jest też współautorem scenariusza, znaleźli się również: Sean Bean
, Samantha Morton
, Samuel Bottomley
i Safia Oakley-Green
. Operatorem jest Ben Fordesman
("Love Lies Bleeding
").
Zwiastun filmu "Anemone"