"Mam parę uwag" #121: Kogo wkurzył "Eddington" Ariego Astera?

Kogo wkurzył "Eddington"? Wygląda na to, że wszystkich. Ari Aster, który zachwycił świat horrorem "Hereditary", z każdym kolejnym filmem zdaje się tracić więcej fanów. Nie inaczej jest z jego najnowszą produkcją – nawet pomimo faktu, że w obsadzie znaleźli się Joaquin Phoenix, Pedro Pascal i Emma Stone. W najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki mierzą się z filmem Astera i odkrywają, że... im się podobał.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Eddington"
W sto dwudziestym pierwszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Eddington" (reż. Ari Aster, 2025).
Czy Ari Aster
znowu "odleciał", jak w "Bo się boi
"? Co łączy "Eddington
" z "W samo południe
", a co z... "Weselem" Wyspiańskiego? Czy reżyser mówi coś ciekawego o pandemii, politycznej polaryzacji i Ameryce? Co różni jego podejście od "Nie patrz w górę
" Adama McKaya
, z którym bywa porównywany "Eddington
"? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
Zapraszamy do słuchania:
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify
i Apple Podcasts
.
"Eddington" – zwiastun
"Mam parę uwag" - posłuchajcie wszystkich odcinków podcastu
Tu znajdziecie poprzednie odcinki "Mam parę uwag":
120) "Sorry, Baby" (TUTAJ
)
119) "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / "Naga broń" / "Zniknięcia" (TUTAJ
)
118) "Superman" (TUTAJ
)
117) "F1: Film" (TUTAJ
)
116) "Fenicki układ" (TUTAJ
)
115) Ulubiony polski film – wiek XX kontra wiek XXI (TUTAJ
)
114) "Andor" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ
)
113) "Thunderbolts" (TUTAJ
)
112) Kiedy lubisz film, a inni nie lubią – i na odwrót (TUTAJ)
111) "Rozdzielenie" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ
)
110) "Mickey 17" (TUTAJ
)
109) "Nosferatu" (TUTAJ
)
108) Oscary 2025 – "Anora", "Konklawe", "Emilia Pérez" i "Wybraniec" (TUTAJ
)
107) "The Brutalist" (TUTAJ
)
106) "Dziewczyna z igłą" (TUTAJ
)
105) "Kompletnie nieznany" (TUTAJ
)
104) David Lynch – pożegnanie (TUTAJ
)
103) "Babygirl" (TUTAJ
)
102) Podsumowujemy 2024 rok (TUTAJ
)
101) "Gladiator II" (TUTAJ
)
100) Odpowiadamy na Wasze pytania (TUTAJ
)
99) "Prawdziwy ból" (TUTAJ
)
98) "Megalopolis" (TUTAJ
)
97) ""Joker: Folie à deux" (TUTAJ
)
96) "Substancja" (TUTAJ
)
95) "Rodzaje życzliwości" (TUTAJ
)
94) "Sok z żuka" (TUTAJ
)
93) "Obcy: Romulus" (TUTAJ
)
92) "Love Lies Bleeding" (TUTAJ
)
91) "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ
)
90) X-Men, część 2 (TUTAJ
)
89) X-Men, część 1 (TUTAJ
)
88) "Księżniczka Mononoke" (TUTAJ
)
87) "Furiosa" (TUTAJ
)
86) "Suspiria" (1977) kontra "Suspiria" (2018) (TUTAJ
)
85) "Challengers" (TUTAJ
)
84) "Civil War" (TUTAJ
)
83) "Park Jurajski" (TUTAJ
)
82) "Strefa interesów" (TUTAJ
)
81) "Diuna: Część druga" (TUTAJ
)
80) "Anatomia upadku" (TUTAJ
)
79) "Dobrzy nieznajomi" (TUTAJ
)
78) "Obsesja" (TUTAJ
)
77) "Kos" (TUTAJ
)
76) "Biedne istoty" (TUTAJ
)
75) "Saltburn" i "Maestro" (TUTAJ
)
74) "Detektyw", sezon 1. (TUTAJ
)
73) "Napoleon" (TUTAJ
)
72) Trylogia "Obcy" (TUTAJ
)
71) "Zabójca" (TUTAJ
)
70) "Czas krwawego księżyca" (TUTAJ
)
69) "Oczy szeroko zamknięte" (TUTAJ
)
68) "Gorączka" (TUTAJ
)
67) "Mad Max: Na drodze gniewu" (TUTAJ
)
66) "The Bear" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ
)
65) "Barbie" (TUTAJ
)
64) "Oppenheimer" (TUTAJ
)
63) "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (TUTAJ
)
62) "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (TUTAJ
)
61) "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / "Flash" (TUTAJ
)
60) Seria "Indiana Jones" (1981-2008) (TUTAJ
)
59) "Sukcesja", sezon 4. (TUTAJ
)
58) "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (TUTAJ
)
57) "Bo się boi" (TUTAJ
)
56) "Na zachodzie bez zmian", "W trójkącie", "Aftersun", "Blisko" (TUTAJ
)
55) "John Wick 4" (TUTAJ
)
54) "Tár" (TUTAJ
)
53) "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (TUTAJ
)
52) "Wieloryb" i Darren Aronofsky (TUTAJ
)
51) "Podejrzana" (TUTAJ
)
50) "Duchy Inisherin" (TUTAJ
)
49) "Fabelmanowie" (TUTAJ
)
48) "Glass Onion: Film z serii "Na noże"" (TUTAJ
)
47) "Avatar: Istota wody" (TUTAJ
)
46) "Do ostatniej kości" (TUTAJ
)
45) "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (TUTAJ
)
44) "Ród smoka" (TUTAJ
)
43) "Mulholland Drive" (TUTAJ
)
42) "Blondynka" i "Nie martw się, kochanie" (TUTAJ
)
41) "Vortex" i Gaspar Noé (TUTAJ
)
40) "Władca Pierścieni" część 2 (TUTAJ
)
39) "Władca Pierścieni", część 1 (TUTAJ
)
38) "Nie!" i Jordan Peele (TUTAJ
)
37) "Zbrodnie przyszłości" i David Cronenberg (TUTAJ
)
36) "Thor: Miłość i grom" (TUTAJ
)
35) "WandaVision" i "Loki" (TUTAJ
)
34) "Men" i Alex Garland (TUTAJ
)
33) "Top Gun: Maverick" (TUTAJ
)
32) Seria "Mission: Impossible" (TUTAJ
)
31) "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (TUTAJ
)
30) "Wiking" (TUTAJ
)
29) "Wszystko wszędzie naraz" (TUTAJ
)
28) "To nie wypanda" (TUTAJ
)
27) "Batman" (TUTAJ
)
26) Batman, część 2 (TUTAJ
)
25) Batman, część 1 (TUTAJ
)
24) "C'mon C'mon" (TUTAJ
)
23) "Psie Pazury" (TUTAJ
)
22) "Licorice Pizza" (TUTAJ
)
21) "Spider-Man: Bez drogi do domu" (TUTAJ
)
20) "Blade Runner 2049" (TUTAJ
)
19) "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" (TUTAJ
)
18) "Kurier Francuski" (TUTAJ
)
17) "Eternals" (TUTAJ
)
16) "Diuna" (TUTAJ
)
15) "Sukcesja" (TUTAJ
)
14) "Joker" (TUTAJ
)
13) "Tenet" (TUTAJ
)
12) "Suicide Squad" (TUTAJ
)
11) "Midsommar" (TUTAJ
)
10) "Czarna Wdowa" (TUTAJ
)
9) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ
)
8) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ
)
7) "Nomadland" (TUTAJ
)
6) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ
)
5) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ
)
4) "Pewnego razu... w Hollywood" (TUTAJ
)
3) "Ostatni Jedi" (TUTAJ
)
2) "Mank" (TUTAJ
),
1) "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (TUTAJ
)