Newsy Filmy "Mam parę uwag" #121: Kogo wkurzył "Eddington" Ariego Astera?
Podcast / Filmy

"Mam parę uwag" #121: Kogo wkurzył "Eddington" Ariego Astera?

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Mam+par%C4%99+uwag%22+121%3A+Rozmawiamy+o+filmie+%22Eddington%22+%28re%C5%BCyseria%3A+Ari+Aster%29-162884
&quot;Mam parę uwag&quot; #121: Kogo wkurzył &quot;Eddington&quot; Ariego Astera?
Kogo wkurzył "Eddington"? Wygląda na to, że wszystkich. Ari Aster, który zachwycił świat horrorem "Hereditary", z każdym kolejnym filmem zdaje się tracić więcej fanów. Nie inaczej jest z jego najnowszą produkcją – nawet pomimo faktu, że w obsadzie znaleźli się Joaquin Phoenix, Pedro Pascal i Emma Stone. W najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki mierzą się z filmem Astera i odkrywają, że... im się podobał.
   

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Eddington"




W sto dwudziestym pierwszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Eddington" (reż. Ari Aster, 2025). Czy Ari Aster znowu "odleciał", jak w "Bo się boi"? Co łączy "Eddington" z "W samo południe", a co z... "Weselem" Wyspiańskiego? Czy reżyser mówi coś ciekawego o pandemii, politycznej polaryzacji i Ameryce? Co różni jego podejście od "Nie patrz w górę" Adama McKaya, z którym bywa porównywany "Eddington"? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
       
Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.
  

"Eddington" – zwiastun




"Mam parę uwag" - posłuchajcie wszystkich odcinków podcastu



Tu znajdziecie poprzednie odcinki "Mam parę uwag": 

120) "Sorry, Baby" (TUTAJ)
119) "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / "Naga broń" / "Zniknięcia" (TUTAJ)
118) "Superman" (TUTAJ)
117) "F1: Film" (TUTAJ)
116) "Fenicki układ" (TUTAJ)
115) Ulubiony polski film – wiek XX kontra wiek XXI (TUTAJ)
114) "Andor" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
113) "Thunderbolts" (TUTAJ)
112) Kiedy lubisz film, a inni nie lubią – i na odwrót (TUTAJ)
111) "Rozdzielenie" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
110) "Mickey 17" (TUTAJ)
109) "Nosferatu" (TUTAJ)
108) Oscary 2025 – "Anora", "Konklawe", "Emilia Pérez" i "Wybraniec" (TUTAJ)
107) "The Brutalist" (TUTAJ)
106) "Dziewczyna z igłą" (TUTAJ
105) "Kompletnie nieznany" (TUTAJ)
104) David Lynch – pożegnanie (TUTAJ)
103) "Babygirl" (TUTAJ)
102) Podsumowujemy 2024 rok (TUTAJ)
101) "Gladiator II" (TUTAJ)
100) Odpowiadamy na Wasze pytania (TUTAJ)
99) "Prawdziwy ból" (TUTAJ)
98) "Megalopolis" (TUTAJ)
97) ""Joker: Folie à deux" (TUTAJ)
96) "Substancja" (TUTAJ)
95) "Rodzaje życzliwości" (TUTAJ)
94) "Sok z żuka" (TUTAJ)
93) "Obcy: Romulus" (TUTAJ)
92) "Love Lies Bleeding" (TUTAJ)
91) "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ)
90) X-Men, część 2 (TUTAJ)
89) X-Men, część 1 (TUTAJ)
88) "Księżniczka Mononoke" (TUTAJ)
87) "Furiosa" (TUTAJ)   
86) "Suspiria" (1977) kontra "Suspiria" (2018) (TUTAJ)
85) "Challengers" (TUTAJ)
84) "Civil War" (TUTAJ)
83) "Park Jurajski" (TUTAJ)
82) "Strefa interesów" (TUTAJ)
81) "Diuna: Część druga" (TUTAJ)
80) "Anatomia upadku" (TUTAJ)
79) "Dobrzy nieznajomi" (TUTAJ)
78) "Obsesja" (TUTAJ)
77) "Kos" (TUTAJ)
76) "Biedne istoty" (TUTAJ)
75) "Saltburn" i "Maestro" (TUTAJ)
74) "Detektyw", sezon 1. (TUTAJ)
73) "Napoleon" (TUTAJ)
72) Trylogia "Obcy" (TUTAJ)
71) "Zabójca" (TUTAJ)
70) "Czas krwawego księżyca" (TUTAJ)
69) "Oczy szeroko zamknięte" (TUTAJ)
68) "Gorączka" (TUTAJ)
67) "Mad Max: Na drodze gniewu" (TUTAJ)
66) "The Bear" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
65) "Barbie" (TUTAJ)
64) "Oppenheimer" (TUTAJ)
63) "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (TUTAJ)
62) "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (TUTAJ)
61) "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / "Flash" (TUTAJ)
60) Seria "Indiana Jones" (1981-2008) (TUTAJ)
59) "Sukcesja", sezon 4. (TUTAJ)
58) "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (TUTAJ)
57) "Bo się boi" (TUTAJ)
56) "Na zachodzie bez zmian", "W trójkącie", "Aftersun", "Blisko" (TUTAJ)
55) "John Wick 4" (TUTAJ)
54) "Tár" (TUTAJ)
53) "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (TUTAJ)
52) "Wieloryb" i Darren Aronofsky (TUTAJ)
51) "Podejrzana" (TUTAJ)
50) "Duchy Inisherin" (TUTAJ)
49) "Fabelmanowie" (TUTAJ)
48) "Glass Onion: Film z serii "Na noże"" (TUTAJ)
47) "Avatar: Istota wody" (TUTAJ)
46) "Do ostatniej kości" (TUTAJ)
45) "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (TUTAJ)
44) "Ród smoka" (TUTAJ)
43) "Mulholland Drive" (TUTAJ)
42) "Blondynka" i "Nie martw się, kochanie" (TUTAJ)
41) "Vortex" i Gaspar Noé (TUTAJ)
40) "Władca Pierścieni" część 2 (TUTAJ)
39) "Władca Pierścieni", część 1 (TUTAJ)
38) "Nie!" i Jordan Peele (TUTAJ)
37) "Zbrodnie przyszłości" i David Cronenberg (TUTAJ)
36) "Thor: Miłość i grom" (TUTAJ)
35) "WandaVision" i "Loki" (TUTAJ)
34) "Men" i Alex Garland (TUTAJ)
33) "Top Gun: Maverick" (TUTAJ)
32) Seria "Mission: Impossible" (TUTAJ)
31) "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (TUTAJ)
30) "Wiking" (TUTAJ)
29) "Wszystko wszędzie naraz" (TUTAJ)
28) "To nie wypanda" (TUTAJ)
27) "Batman" (TUTAJ)
26) Batman, część 2 (TUTAJ)
25) Batman, część 1 (TUTAJ)
24) "C'mon C'mon" (TUTAJ)
23) "Psie Pazury" (TUTAJ)
22) "Licorice Pizza" (TUTAJ)
21) "Spider-Man: Bez drogi do domu" (TUTAJ)
20) "Blade Runner 2049" (TUTAJ)
19) "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" (TUTAJ)
18) "Kurier Francuski" (TUTAJ)
17) "Eternals" (TUTAJ)
16) "Diuna" (TUTAJ)
15) "Sukcesja" (TUTAJ)
14) "Joker" (TUTAJ)
13) "Tenet" (TUTAJ)
12) "Suicide Squad" (TUTAJ
11) "Midsommar" (TUTAJ)
10) "Czarna Wdowa" (TUTAJ)
9) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ)
8) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ)
7) "Nomadland" (TUTAJ
6) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ)
5) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ)
4) "Pewnego razu... w Hollywood" (TUTAJ
3) "Ostatni Jedi" (TUTAJ
2) "Mank" (TUTAJ), 
1) "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (TUTAJ)

Powiązane artykuły Eddington

Zobacz wszystkie artykuły

Eddington  (2025)

 Eddington

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Minuta ciszy" trzyma poziom? Recenzja drugiego sezonu

Festiwale i nagrody Filmy

OSCARY 2026: Filmy z WFF, Wenecji, Berlina i Cannes z szansami na statuetkę

Filmy

Reżyserka "Kłamstewka" wraca z nowym filmem. W obsadzie Lucy Liu

1 komentarz
Filmy

Film o Maksymilianie Kolbe wchodzi do polskich kin!

2 komentarze
Inne Filmy

Daniel Day-Lewis wraca do aktorstwa. Mówi, dlaczego przestał grać

10 komentarzy
VOD Seriale Filmy

James Gunn ujawnia, dla kogo napisał rolę Peacemakera

9 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Czwartkowy Klub Zbrodni" z sukcesem