Box Office Świat: Dobry start "Pszczelarza", ale liderem komedia z Chin

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Na miejsce pierwsze naszego zestawienia wskoczyła komedia(Johnny Keep Walking). Za filmem kolejny weekend z minimalnym spadkiem wpływów. Zarobił tylko o 2,7 mln dolarów mniej niż przed tygodniem, czyli. Łącznie daje to już 109 milionów dolarów.Na drugie miejsce awansował. Weekendowe wpływy wyniosły. Z tego 1,6 mln dolarów pochodzi z Japonii, gdzie widowisko dopiero teraz miało swoją premierę. Jest to otwarcie zaledwie o 8% lepsze od tego, jaki uzyskał tam. Łącznie na koncie filmu jest 265,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką 373,7 mln dolarów.Najwyżej sklasyfikowaną nowością jest. Nowy film z Jasonem Stathamem sprzedaje się znacznie lepiej od oczekiwań. Tylko w weekend zarobił ok.. Zaś w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania zgromadził aż 20,4 mln dolarów.Najlepszym rynkiem były oczywiście Chiny, skąd pochodzi 4,4 mln dolarów. W Niemczech i Austriizgromadził 2,9 mln dolarów, na Bliskim Wschodzie 2,7 mln, a w Australii i Nowej Zelandii zgarnął 1,4 mln dolarów. Nawet w Ukrainie film był hitem zarabiając prawie milion dolarów.Tymczasemwciąż radzi sobie w kinach znakomicie. Tym razem musical zajął czwarte miejsce z wpływami w wysokości. Dzięki temu jego globalne wpływy przekroczyły właśnie pół miliarda dolarów (obecnie 505,3 mln). Z tego 329,1 mln pochodzi spoza Ameryki.Na miejscu piątym zadebiutowała nowość z Indii, akcyjniak. Nie znamy jeszcze pełnych wyników, ale tylko w Indiach zarobił. Niestety film bardzo szybko traci widzów (połowę wpływów zanotował w piątek, pierwszego dnia wyświetlania), co źle wróży końcowemu wynikowi.Oczko niżej niż przed tygodniem wylądowała animacja. Film zarobił tym razem. Animacja zadebiutowała w ubiegłym tygodniu w Korei Południowej, gdzie jednak mocno przegrywa z disnejowskim. W ciągu pierwszych pięciu dni film zarobił tam niecały milion dolarów.A tymczasem dzięki Korei Południowej na siódmym miejscu naszego zestawienia jest właśnie. W miniony weekend animacja zarobiła. Zagraniczne wpływy wynoszą aktualnie 160,4 mln dolarów, a globalne 223,4 mln.Na miejscu ósmy znalazł się klasyczny kryminał z Hongkongu(The Goldfinger). Film zarobił kolejnei jego łączne wpływy wynoszą już 58 mln dolarów.Miejsce dziewiąte okupuje druga z indyjskich nowości, widowisko superbohaterskie. Film zaczął słabo, przyćmiony przez. Jednak z każdym kolejnym dniem sprzedaje się coraz lepiej i finalnie powinien uzyskać lepszy wynik. Tylko w Indiach w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobiłPierwszą piątkę kompletuje nowość z Chin(Follow Bear for Action). Film nie miał jednak udanego startu i zarobił tylko