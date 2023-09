Box Office Świat: Valak triumfuje. "Zakonnica II" pokonała konkurencję

Zwiastun filmu "Zakonnica II"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Szacujemy, że w weekendzarobiła. Dzięki temu zagraniczne wpływy przekroczyły pułap 100 milionów dolarów (102,3 mln), a globalnie są na dobrej drodze do 200 milionów dolarów (158,8 mln). Dla filmu, którego budżet nie przekroczył 40 milionów dolarów, są to świetne wiadomości.W ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania we Francjizgarnęła 3,1 mln dolarów. Po 12 dniach w światowych kinach najlepszymi rynkami są: Meksyk (14,9 mln dolarów), Indonezja (7,6 mln) oraz Brazylia (7,2 mln). Horror nie miał jednak jeszcze premiery m.in. w Niemczech, Korei Południowej i Japonii.Lider ubiegłotygodniowego zestawienia - bollywoodzki- nie zwalnia tempa i notuje absolutnie fantastyczne wyniki w czasie drugiego weekendu. Źródła indyjskie mówią o 18,6 mln dolarów, zaś portal Deadline daje mu nawet. Globalnie film przekroczył właśnie granicę 100 milionów dolarów. Tym samym(wcześniej granicę tę złamał).Na najniższym stopniu podium znalazła się hollywoodzka nowość -. Weekendowe wpływy trzeciej części przygód Herkulesa Poirota wyreżyserowanej przez Kennetha Branagha szacujemy na. Ponieważ w wielu miejscach premiera odbyła się wcześniej, to w sumie Disney podaje wpływy w wysokości 22,7 mln dolarów.przyciągnęły widzów głównie w Europie. Film zajął pierwsze miejsce m.in. w Hiszpanii i we Włoszech. Numerem dwa był zaś na przykład we Francji i Niemczech. Najlepsze wyniki na otwarcie uzyskał w Wielkiej Brytanii (2,6 mln dolarów), Chinach (2,6 mln) i we Włoszech (2,1 mln). Budżet produkcji wyniósł 60 milionów dolarów.Kolejna hollywoodzka nowość w naszym zestawieniu na razie pokazywana jest wyłącznie w Chinach.byli tam numerem jeden zarabiając w ciągu pierwszych trzech dni. To solidny wynik, ale jednak dużo gorszy od startu poprzedniego filmu z Jasonem Stathamem , który do dziś w Chinach zgarnął 125 milionów dolarów.Tuż zaznalazł się chiński kryminał(Dust to Dust). W czasie drugiego weekendu zarobiłNumerem sześć jest. W weekend zarobił kolejne jak pisaliśmy w weekend ma już na swoim koncie ponad 900 milionów dolarów.Numerem siedem na naszej liście jest. Akcyjniak z Denzelem Washingtonem notuje zaskakująco małe spadki i w miniony weekend zarobił jeszcze. Tym samym jego globalne wpływy wynoszą już 132,4 mln dolarów. Film jednak wciąż potrzebuje co najmniej 60 milionów dolarów, by móc marzyć o zbliżeniu się (i pokonaniu) osiągnięć poprzednich dwóch części cyklu.Nasze zestawienie zamyka nowość z Japonii(Don't Call It Mystery). Jest to kontynuacja serialu, który z kolei powstał na bazie popularnej mangi pod tym samym tytułem. Opowieść o uwielbiającym rozwiązywać zagadki studencie Kuno Totono zarobiła w ciągu pierwszych trzech dni