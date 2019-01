Box Office USA: "Aquaman" pierwszym numerem 1 w 2019 roku

Getty Images © Mark Wilson



Siła pierwszego weekendu nowego roku jest zazwyczaj mocno uzależniona od tytułów, które swoje premiery miały w okresie bożonarodzeniowym. W tym roku wpływy weekendowe szacuje się na 138 milionów dolarów. Jest to wynik o prawie 30 milionów gorszy od tego, jaki uzyskano na początku stycznie 2017 r. Wtedy jednak uwagę widzów wciąż przyciągały. Dodatkowo mocny start zanotował. W tym roku tylkozdołał w weekend przekroczyć granicę 20 milionów dolarów.Tym samypozostał numerem jeden.Trzeci weekend z rzędu. Wszystko wskazuje też na to, że utrzyma się na pozycji lidera również za tydzień. Jeśli tak się stanie, będzie pierwszym tytułem Warner Bros. od czasu, który był numerem jeden przez cztery kolejne weekendy.Po 17 dniach wyświetlaniama na koncie 259,7 mln dolarów. Jest więc lepszy nie tylko od(197,4 mln dolarów po 17 dniach), ale także od(248,6 mln). Ma też ogromną szansę wyprzedzić(262,4 mln dolarów po 17 dniach, ale trzeci weekend miał gorszy odo 10 milionów).Nieco niespodziewanie na drugim miejscu wylądowała nowość, horror od Sony. Nie jest to jednak zasługa zainteresowania tym filmem. Przyczyną jest raczej całkiem spory spadek wpływów(o ponad 44%).zanotowało bowiem 18 mln dolarów. Jest to tak naprawdę wynik w dolnych granicach tego, co horrory wprowadzane w pierwszy weekend nowego roku są w stanie zarobić. Podobnie startowały m. in.:(18,3 mln) czy(15,0 mln). Ale przed rokiemzgarnął 29,6 mln dolarów, a w 2012 roku- 33,7 mln dolarów. Niewielki budżet(9 milionów) nie jest tu zbyt dużą zaletą. Wspomnianemiały budżet w wysokości 1 miliona dolarów.Jak już napisaliśmy,straciła podczas pierwszego weekendu 2019 roku całkiem sporo, ale nie zmienia to faktu, że już teraz jest ósmym najbardziej kasowym musicalem w historii, a do końca tygodnia awansuje do pierwszej piątki. Pozostaje też absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o musicale debiutujące w grudniu. Jest także 32. premierą 2018 roku, której łączne wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 100 milionów dolarów. W nadchodzącym tygodniu do grona tego dołączy. Jeśli w dalszym ciągu spadkibędą małe, to i on znajdzie się na tej liście.*Łączny wynik ze wznowieniem "Był sobie Deadpool"Tymczasemjest już piątą najbardziej kasową produkcją Sony Pictures Animation. Aby stać się numerem jeden w tym zestawieniu (i pokonać), musi zarobić jeszcze "tylko" 36 milionów dolarów. Nie będzie to łatwe, ale jest wciąż możliwe.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą trzy duże nowości: Alice Eve oraz remake(film miał swoją światową premierę na festiwalu w Toronto we wrześniu 2017 roku). Do szerokiej dystrybucji trafi też fabularna biografia sędziny Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg. Obraz zadebiutował w kinach 25 grudnia i zarobił do tej pory 3,8 mln dolarów.