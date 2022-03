Box Office USA: "Batman" z najlepszym otwarciem roku

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 4-6 marca Top 10



Movie się o filmie "Batman"



Rezygnacja przez Warner Bros. z równoczesnej premiery filmów w kinach i na platformie HBO Max już przynosi efekty. " Batman Matta Reevesa pobił wszystkie pandemiczne wyniki studia. W ciągu pierwszego weekendu komiksowe widowisko zarobiło 106,9 mln dolarów. Jednak " Batman " był dostępny już wcześniej na pokazach specjalnych i przedpremierowych, dlatego też WB jako jego wynik otwarcia podaje 128,5 mln dolarów.Tym samym " Batman " w ciągu kilku dni zarobił więcej niż najbardziej kasowa produkcja Warner Bros. wprowadzona do amerykańskich kin w czasach pandemii w sumie. " Diuna " łącznie zarobiła bowiem tylko 108,1 mln dolarów.Na takie otwarcie Warner Bros. czekało aż pięć lat. Ostatnim filmem z podobnym startem było bowiem " To " z wynikiem 123,4 mln dolarów. " Batman " ustanowił również nowy rekord otwarcia w karierze Matta Reevesa . Jego najlepszym startem była " Ewolucja planety małp " (72,6 mln dolarów).Spośród wszystkich filmów o Batmanie film Reevesa zanotował czwarte najlepsze otwarcie. Warto jednak podkreślić, że wyprzedzają go wyłącznie kontynuacje. Może też pochwalić się piątym najlepszym otwarciem w historii marcowych premier. Batman " jest dopiero drugim filmem postpandemicznej rzeczywistości, który na dzień dobry przekroczył granicę 100 milionów dolarów. Oczywiście ustanowił rekord otwarcia 2022 roku i już teraz jest najbardziej kasową premierą tego roku.Nie jest to jednak jedyna premiera z łącznymi wpływami powyżej 100 milionów dolarów. W niedzielę granicę tę przekroczyło widowisko Sony " Uncharted ".Co ciekawe, pojawienie się " Batmana " miało wpływ na wszystkie tytuły z pierwszej dziesiątki... z jednym wyjątkiem. Jest nim komiksowe widowisko Sony " Spider-Man: Bez drogi do domu ", które spośród wszystkich starszych tytułów w pierwszej dziesiątce zanotowało najmniejszy, 24-procentowy spadek. Batman " nie jest też jedyną nowością w najlepszej dziesiątce. Na dziewiątym miejscy wylądował bollywoodzki dramat biograficzny " Gangubai Kathiawadi ". Zarobił on prawie 600 tysięcy dolarów w czasie drugiego weekendu w kinach. W sumie na jego koncie jest 1,7 mln dolarów.Kolejny weekend minie w amerykańskich kinach bez dużych premier.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!