Box Office USA: Kino przegrało z imprezami na Halloween

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 28-30 października Top 10



Weekend poprzedzający poniedziałkowe Halloween nie był szczególnie udany dla kin. Amerykanie wybrali imprezowanie. W efekcie wiele filmów zanotowało spore spadki, a nowości w pierwszej dziesiątce nie pobiły wcześniejszych prognoz.W takich warunkach na czele zestawienia nic się nie zmieniło. " Black Adam " bezproblemowo utrzymał pozycję lidera, choć zanotował spadek większy od prognozowanego (59%). Tym samym widowisko zostało 14. premierą roku, której łączne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Jest to trzeci tytuł Warner Bros. w tym roku, któremu udała się ta sztuka. Egzorcyzmy siostry Ann " to jedyna duża nowość. Film zarobił na dzień dobry 7 milionów dolarów, co jest zgodne z oczekiwaniami Lionsgate'u. Biorąc pod uwagę nasycenie rynku horrorami wynik tej produkcji należy uznać za całkiem udany. Tym bardziej, że do szerokiej dystrybucji trafił też " Terrifier 2 " i po raz kolejny zanotował wzrost weekendowych wpływów, choć tym razem tylko o 3%.Do szerokiej dystrybucji trafił też " Till ". Dramat otrzymał najwyższą możliwą ocenę wśród widzów, czyli A+. Niestety nie pomogło to w osiągnięciu satysfakcjonującego wyniku w ten weekend. Spodziewano się wpływów w okolicach 4 milionów dolarów, a zarobił tylko 2,8 mln.Po zwiększeniu o ponad 900 liczby kin do pierwszej dziesiątki prawdopodobnie trafi też dramat " TÁR ". Jego szacowane wpływy wynoszą 1,02 mln dolarów (Deadline podaje 1,04). Wystarczy jednak, by były odrobinę mniejsze, a dziesiątą lokatę zajmie transmisja koncertu "Coldplay Music of the Spheres Live Broadcast from Buenos Aires", która w piątek i sobotę zarobiła 1,015 mln dolarów.W najbliższy piątek do kin trafi " Armagedon Jamesa Graya . Fani anime będą z kolei mogli na dużym ekranie obejrzeć " One Piece Film: Red ".