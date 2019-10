Box Office USA: "Joker" nie zwalnia i bije kolejne rekordy

Getty Images © Mark Wilson



Nie ważne, co mówią, ważne, że mówią - ta prawda w odniesieniu do filmów nie zawsze się sprawdza, ale w przypadkuzadziałała. Warnerowi udała się sztuka niebywała, film Todda Phillipsa przestał być komiksowym widowiskiem, a stał się kinowym wydarzeniem sezonu, na który chodzą osoby w każdym wieku.Efekt jest widoczny jak na dłoni.jest pierwszym filmem, który podczas drugiego weekendu wyświetlania w październiku osiągnął wpływy przekraczające 50 milionów dolarów (szacunki dają 55 mln). Dotychczasowym rekordzistą była(co ciekawe, też film Warner Bros.) z wynikiem o prawie 12 milionów dolarów niższym.Za chwilęzostanie dwunastym filmem inspirowanym tytułami DC Comics, który przekroczy granicę 200 milionów dolarów. Zaś przed końcem tygodnia zostanie najbardziej kasowym tytułem Warner Bros. w tym roku.Spośród trzech dużych premier tylko w przypadkumożemy mówić o triumfie. Film zarobił na dzień dobry 30,3 mln dolarów. Już za chwilę zostanie największym kasowym przebojem wskrzeszonego United Artists Releasing. Do tej pory rekordzistą dystrybutora są, które na koncie mają 35,4 mln dolarów.Z koleiokazał się kolejną poprestiżową klapą ostatnich tygodni. Obraz Anga Lee zdołał co prawda zająć trzecie miejsce, ale 20,5 mln dolarów na otwarcie jest wynikiem fatalnym, kiedy weźmie się pod uwagę, że widowisko kosztowało 138 milionów. Jeśli nic się nie zmieni w trendach amerykańskich i światowych, to dla producentówoznaczać to będzie stratę w okolicach 60 milionów dolarów.Trzecia z dużych premier przemyka przez kina niezauważona. Co nie powinno dziwić. Zaodpowiada bowiem CBS Studios, którego zamknięcie ogłoszono jeszcze w czasie produkcji komedii. Co prawda dystrybutorem w Stanach jest Lionsgate, ale w zasadzie nikomu nie chciało się promować obrazu. W efekciezarobił na dzień dobry 3,1 mln dolarów, co jest najgorszym wynikiem otwarcia spośród wszystkich filmów CBS Studios, które trafiły do szerokiej dystrybucji.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Oboknajwiększym wydarzeniem weekendu było pojawienie się w trzech kinach. Zdobywca Złotej Palmy zarobił ponda 376 tysięcy dolarów, co daje najwyższą średnią od czasu premieryprzed trzema laty - 125,4 tys. dolarów.W nadchodzącym tygodniu do amerykańskich kin trafią dwa sequele: Disney wprowadzi, a Sony